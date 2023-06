Umweltminister Meyer entlässt Rotbauchunken in die Freiheit 

Zum dritten und letzten Mal wurden im Rahmen des Projektes „LIFE Auenamphibien“ des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) im Naturschutzgebiet Barnbruchswiesen und Ilkerbruch Rotbauchunken in die Freiheit entlassen. Das teilt der Nabu mit. Diesmal übernahm der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer die Aufgabe, die in menschlicher Obhut aufgezogenen circa 1000 jungen Unken freizulassen.

Schon in den vergangenen beiden Jahren wurden dem Nabu zufolge insgesamt 1800 Unken ausgesetzt. Ziel der Aktion sei die Wiederansiedlung der Art, die früher entlang der Aller bis weit in das mittlere Niedersachsen vorgekommen sei, aber in den 1960er-Jahren hier ausgestorben sei. Durch den Verlust geeigneter Fortpflanzungsgewässer, insbesondere im Rahmen der Regulierung der Flüsse, sei ihr Verbreitungsgebiet insgesamt stark zurückgegangen. Bis vor kurzem sei die Tierart in Niedersachsen nur noch entlang der Elbe vorgekommen. Ein wichtiges Ziel des Projektes „LIFE Auenamphibien“ ist es der Mitteilung zufolge, die Rotbauchunke wieder im westlichen Niedersachsen heimisch zu machen.

Wesentlicher Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt

Dr. Holger Buschmann, Landesvorsitzender des Nabu Niedersachsen, erklärt: „Mit ,LIFE Auenamphibien‘ werden die Vernetzung und das Management von drei seltenen Amphibienarten in Niedersachsens Flusslandschaften von Aller und Elbe umgesetzt. Die Rotbauchunke hat in den letzten Jahrzehnten den größten Teil ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets in Niedersachsen eingebüßt. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue und Amphi International hat sich das Projekt nun drei Jahre für den Schutz von Rotbauchunke, Laubfrosch und Kammmolch engagiert, indem deren Lebensräume verbessert und weiterentwickelt wurden. Das Projekt leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt.“

Die freigelassenen jungen Unken wurden in der Aufzuchtstation des Projektpartners Amphi International in Neu Darchau aufgezogen. Dazu wurde Laich an verschiedenen Stellen der Elbtalaue gesammelt. Foto: Helge Landmann / regios24

Für den Bereich der Aller sei das Naturschutzgebiet Barnbruchswiesen und Ilkerbruch als Ansiedlungsort ausgewählt worden, da hier die besten Voraussetzungen für eine Wiederansiedlung gegeben seien. Dazu seien bislang zwölf neue Laichgewässer angelegt und fünf vorhandene Gewässer optimiert worden. Mindestens zwölf weitere sollen folgen. Damit stehe der Art dann ausreichend Lebensraum zur Verfügung, um eine größere Population aufzubauen, die auch extreme Wetterereignisse überstehen könne. Die Stadt Wolfsburg und die Volkswagen AG unterstützen dem Nabu zufolge das Projekt finanziell und stellen auch Flächen für die Gewässerneuanlage zur Verfügung. Mitbetreut wird das Wiederansiedlungsprojekt hier durch die Ökologische Nabu-Station Aller/Oker (Önsa).

Christian Meyer, niedersächsischer Umweltminister: „Durch die Klimakrise und Lebensraumverluste beschleunigt sich das Artensterben gerade für heimische Amphibien bedrohlich. Umso wichtiger ist das in Kooperation mit dem Nabu durchgeführte ,EU-LIFE-Projekt Auenamphibien‘, das das Umweltministerium mit 860.000 Euro kofinanziert. Gerade für Amphibienvorkommen wie die Rotbauchunke hat Niedersachsen eine hohe Verantwortung. Deren Anzahl ist durch den Verlust von Lebensräumen wie Kleingewässern, fehlendem Biotopverbund und der Intensivierung von Landwirtschaft stark zurückgegangen. Solche Projekte zur Wiederherstellung von geeigneten Lebensräumen zur Rettung und Wiederansiedlung der Rotbauchunke sind daher dringend notwendig. Niedersachsen wird daher den Natur- und Artenschutz deutlich verstärken. Mein besonderer Dank gilt dem Nabu, der mit diesem ,LIFE-Projekt‘ ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass die Rotbauchunke auch hier an der Aller wieder heimisch wird.“ red

Hintergrund des Projekts

Der Nabu Niedersachsen führt seit Anfang 2016 zusammen mit seinen Partnern, der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue und Amphi International APS, das Projekt „LIFE Auenamphibien“ durch. Ziel des Projektes ist die Stärkung der Vorkommen der Amphibienarten Rotbauchunke, Laubfrosch und Kammmolch in elf Projektgebieten in Niedersachsen. Das Projekt wird zu 60 Prozent von der Europäischen Union aus dem Programm „LIFE Nature“ finanziert. Weitere Mittel steuern das Land Niedersachsen, die Stadt Wolfsburg und weitere Städte und Landkreise, die Bingo-Umweltstiftung und die Volkswagen AG bei. Insgesamt stehen rund 3,4 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung.

