Wolfsburger Autostadt-Team übergibt „Kurierwagen“

Wolfsburg Das Auto wurde restauriert und ist jetzt in der Sammlung im Zeit-Haus zu sehen. So liefen die Arbeiten an dem besonderen Fahrzeug.

Besser als neu: Autostadt Team übergibt frisch restaurierten VW Typ 181 „Kurierwagen“ an Volkswagen Classic

Was gut werden soll, braucht Zeit: Rund zwei Jahre arbeitete das Zeit-Haus-Technik-Team der Autostadt in Wolfsburg daran, dem Volkswagen 181 (1980) neues Leben einzuhauchen, teilt die Autostadt mit. Nun wurde der frisch restaurierte und von Grund auf erneuerte „Kurierwagen“ im Fahrzeugdepot der Autostadt an Sascha Oliver Neumann, Projektleiter Volkswagen Classic, übergeben.

Von 1980 bis 1985 bei Volkswagen Mexiko eingesetzt, stand der „Kurierwagen“ der Mitteilung zufolge seit 1985 in Wolfsburg, wurde jedoch nicht genutzt. Die Entscheidung zur Restauration sei im Juni 2021 gefallen. Fünf Tage später habe es die erste Begutachtung im Fahrzeugdepot der Autostadt gegeben. „Es ist wirklich toll, dass wir bei der Restaurierung auf den Sachverstand der Experten aus dem Zeit-aus-Team zurückgreifen und Konzernsynergien nutzen konnten. Dies zeigt sich nicht nur bei gemeinsamen Auftritten auf Veranstaltungen, sondern auch bei der Realisierung von Fahrzeugprojekten wie dem 181“, sagt Sascha Neumann.

Ersatzteilbeschaffung extrem schwierig

Pablo Rother, Team Zeit-Haus- Technik: „Als wir den Wagen bekommen haben, dachten wir nur: ‚Das wird viel Arbeit!‘, denn bis auf das Getriebe gab es keine Schraube, die wir nicht anfassen mussten. Es ist so gut wie alles erneuert worden.“ Und weiter: „Eine besondere Herausforderung waren dabei grundlegende Dinge wie beispielsweise Typenschild und Markenemblem, denn in solchen Fällen ist die Ersatzteilbeschaffung extrem schwierig. Wir mussten uns also der Situation anpassen und improvisieren, etwa mittels 3D-Druck.“

Die Zeit-Haus-Mechaniker überprüften der Autostadt zufolge im Rahmen der Restaurierung nahezu jedes Bauteil akribisch und ersetzten es bei Bedarf. Sie entfernten den Lack und beschichteten Karosserie und Bodengruppe mittels kathodischer Tauchlackierung (kurz KTL), bevor der neue Farbton Alpinweiß (Farbcode VW L90E) aufgetragen wurde – viele stark beanspruchte Teile erhielten zudem eine Pulverbeschichtung.

„Der 181 ist eine tolle Ergänzung unserer Sammlung. Vor allem ist er heute in einem besseren Zustand als bei seiner Auslieferung 1980“, beschreibt Sascha Neumann das Ergebnis der Restaurierung. Pablo Rother ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Wir lassen ihn ungern ziehen, denn er ist uns sehr ans Herz gewachsen. Dennoch geben wir ihn guten Gewissens aus der Hand.“

Hintergrund

Die Bundeswehr musste die auslaufende Produktion des DKW Munga kompensieren und beauftragte Volkswagen 1969, ein geländegängiges Mehrzweckfahrzeug zu entwickeln. Als Basis diente der im australischen Montagewerk in Clayton Victoria entwickelte und 1967 präsentierte Country Buggy. Die überarbeitete Plattform basierte auf dem Karmann Ghia Typ 14. Vom Käfer 1500 stammten die abgeänderte Vorderachse, der Motor und die Kupplung, die Lenkung und die Instrumente. Der Transporter Typ 2 T1 war Vorbild für das Getriebe und die Hinterachse. Das viertürige Cabriolet fand auch zahlreiche Anhänger außerhalb der Bundeswehr. red

