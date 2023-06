Late-Night-Shopping in Wolfsburg

Anlässlich des 85. Stadtgeburtstags veranstaltet der Wolfsburger Einzelhandel am Freitag, 30. Juni, ein Late-Night-Shopping in der Innenstadt. Bis 21 Uhr öffnen die Designer Outlets Wolfsburg, die City-Galerie Wolfsburg und einzelne Händler in der Porschestraße ihre Türen für die Besucherinnen und Besucher, teilt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG) mit.

„Die Geburtstagsfeier zum 85. Jubiläum der Stadt Wolfsburg ist nur durch das außerordentliche Engagement zahlreicher Stadtpartner möglich“, erläutert Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Es freut mich sehr, dass sich auch der Wolfsburger Handel in Form eines Late-Night-Shoppings und weiterer toller Aktionen aktiv einbringt und das Programm des Festwochenendes da-mit maßgeblich bereichert.“

Erlebnis-Geschenke-Konfettiregen

Zusätzlich zu den verlängerten Öffnungszeiten bietet die City-Galerie der WMG zufolge verschiedene Aktionen zum Stadtgeburtstag an. So wird es unter anderem am Freitag um 18 Uhr sowie am Samstag um 12 und 15 Uhr einen Erlebnis-Geschenke-Konfettiregen geben, bei dem hunderte Geschenke- und Rabatt-Konfettis in das Untergeschoss der City-Galerie regnen.

Am Freitag von 18 bis 22 Uhr und am Samstag von 11 bis 19 Uhr spendiert die City-Galerie zudem für jeden tagesaktuellen Bon im Wert von mindestens 20 Euro ein Freigetränk an der Bar im ersten Obergeschoss solange der Vorrat reicht, heißt es in der Mitteilung. Daneben könnten sich die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen jeweils von 9.30 bis 20 Uhr auf die große Lego-Ausstellung „Die ganze Welt in kleinen Steinen“ freuen. Es gebe spektakuläre Großobjekte wie einen Nachbau der Freiheitsstatue oder des Empire State Buildings ebenso zu bestaunen wie unterschiedliche Themeninseln in Form von Star Wars oder „Elsas funkelnder Eispalast“. In einer Selfie-Zone haben die Gäste der WMG zufolge die Möglichkeit, aus verschiedenen Motiven ihre Lieblingsfigur auszusuchen und sich mit ihr zu fotografieren. Ein weiteres Highlight sei die spannende Center-Rallye, bei der sich Groß und Klein auf eine spannende Fehlersuche durch die Lego-Welt begeben könnten. Erfolgreiche Jäger dürften sich sogar auf eine kleine Überraschung freuen. Preise gebe es auch beim Schätz-Wettbewerb zu gewinnen: Für diejenigen, die die Anzahl der Lego-Steine in einem durchsichtigen Zylinder am genauesten schätzen. Die Lego-Ausstellung kann noch bis zum 8. Juli zu den normalen Öffnungszeiten besucht werden. Der Eintritt ist kostenlos.

Straßenmusik-Festival

Auch die Designer Outlets Wolfsburg bieten der Mitteilung zufolge für die Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende ein besonderes Programm an. Neben dem Late-Night-Shopping am Freitagabend werden die Geschäfte der Designer Outlets auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Umrahmt werde das Shopping-Event von der Veranstaltungsserie „Music Fashion“.

Lokale und regionale Straßenmusiker erhalten demnach die Chance, sich im Rahmen des 85. Stadtgeburtstags zu präsentieren. Am Freitag, 30. Juni, startet das Designer Outlet mit DJs in die Serie „Music Fashion“. Am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, wird es dann von mehr als 15 Künstlern in einer Art Straßenmusik-Festival an verschiedenen „Spots“ im Center Livemusik am Nordkopf geben. Die Konzerte sind kostenfrei. Außerdem gebe es eine Sandburgen-Ausstellung in den Designer Outlets. red

Weitere Informationen zum Festwochenende und zum Veranstaltungsprogramm finden sich online unter www.wolfsburg-wird-85.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de