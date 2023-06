Solarpark-Ansiedlungen: Stadt Wolfsburg will keinen Wildwuchs

Auf landwirtschaftlichen Flächen im Westen von Wolfsburg will ein Investor zwei Solarparks errichten, ähnlich wie hier in Salzgitter-Baddeckenstedt. (Archiv)

Das nennt man schlechtes Timing: Die Kommunikation der Stadt Wolfsburg verschickte am Mittwoch per Pressemitteilung die Nachricht, dass der Rat der Stadt den Grundsatzbeschluss zu Freiflächen-Photovoltaik gefasst habe. Doch das passierte erst etwa 20 Minuten später! Das stieß im Ratsrund prompt übel auf. Später gab es einen weiteren Beschluss zu Solarenergie; er betrifft alle, die beim PV-Förderprogramm bisher leer ausgegangen sind.

„Im kommunikativen Umgang erwarte ich, dass der Rat erst entscheidet und das dann verkündet wird“, kritisierte Jens Hortmeyer von den Grünen die voreilige Pressemitteilung zu Solarparks. „Das ist wichtig“, pflichtete ihm Ratsvorsitzender Ralf Krüger bei. „Wenn wir jetzt ablehnen, wäre die Pressemitteilung falsch.“ Oberbürgermeister Dennis Weilmann bekam von der peinlichen Panne nichts mit – er war gerade nicht im Saal.

Photovoltaik-Beschluss soll Solarpark-Wildwuchs in Wolfsburg verhindern

Jedenfalls entschied der Rat dann bei einer Gegenstimme von der AfD, dass die Stadt ab sofort nach festen Regeln vorgeht, wenn Investoren Solarparks bauen wollen. So soll Wildwuchs verhindert werden.

„Das verhindert, dass wir eine gewisse Goldgräberstimmung bekommen“, betonte Andreas Klaffehn (PUG). „Das ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, wie schon das 100-Dächer-Programm“, sagte Marcus Musiol (SPD). Werner Reimer (CDU) war wichtig, was aus vorliegenden Anträgen wird und „dass wir nicht für alle Zeiten eine Genehmigung erteilen“. Wegen der Vorgaben von Bund und Land lehnte die AfD den Beschluss ab. Thomas Schlick nannte eine 100-Prozent-Versorgung aus regenerativen Energien bis 2045 „utopisch“.

Schwerpunkt von Freiflächen-Photovoltaik auf versiegelten Flächen

Dass am weiteren PV-Ausbau kein Weg vorbeiführt, ist quasi allen Beteiligten klar. Schon deshalb, weil es Vorgaben vom Land gibt, die die Stadt erfüllen muss. Das Niedersächsische Klima-Gesetz schreibt für Freiflächen-PV rund 0,5 Prozent der Landesfläche in den Bebauungsplänen vor. Das sind in Wolfsburg zirka 96 Hektar. Diese Ausbau-Planung steuert die Stadt.

Wegen vermehrter Flächen-Anfragen für Solarparks, zuletzt für Sülfeld und Ehmen, soll der Grundsatzbeschluss als fachlicher Orientierungsrahmen für den Abwägungsprozess der Verwaltung dienen. So soll die Steuerung eines geordneten und raumverträglichen Ausbaus sichergestellt werden.

Der Schwerpunkt des Ausbaus von FF-PV soll auf bereits versiegelten Flächen liegen. Standorte sollen unter anderem Deponien, Flächen an Autobahnen und mindestens zweigleisigen Bahnstrecken, solche mit Bodenbelastungen und kombiniert nutzbare sein. Zu Ausschlussflächen zählen Grundstücke an Wohngebieten, künftige Wohn- und Gewerbeflächen sowie Flächen mit Sonder-Bedeutung für Landwirtschaft, Natur, Klima und Erholung.

Stadt Wolfsburg wird von Solarpark-Investoren überrannt

Das Interesse von Investoren an Solar-Flächen ist riesig. „Wir werden von FF-PV-Betreibern überrannt“, hatte die Stadtplanungsleiterin Silke Lässig im Strategieausschuss berichtet. Bis jetzt sei aber noch keine Anlage genehmigt. Auch im Umweltausschuss war das Problem der Konkurrenz um wertvolle Flächen ein großes Thema.

Auf wichtige Aspekte bei der Steuerung von Freiflächen-PV wies dabei Lea Willen vom Strategie-Referat hin. So gelten 200-Meter-Korridore entlang von Autobahn, ICE-Trasse und Weddeler Schleife künftig als privilegiert – dort müssen Solarparks ohne Bauleitplanung genehmigt werden. Stadtplaner Marc Heinisch informierte, dass es Anfragen für fünf größere Anlagen gebe, davon drei teils entlang der Bahn und eine komplett entlang der Bahn.

Mit Spannung erwartet wurde von Betroffenen die geplante Aufstockung des Förderbudgets für das Solar-Förderprogramm. Für die Installation großer Photovoltaik-Anlagen, kleiner steckerfertiger Mini-PV-Anlagen und Stromspeicher hatte der Rat der Stadt im Frühjahr 150.000 Euro freigegeben.

Rat beschließt Aufstockung für Solar-Förderprogramm

Doch als das Förderprogramm auf dem Online-Portal der Stadt im April freigeschaltet wurde, war der Ansturm so groß, dass die Stadt-Homepage dicht machte. Viele kamen nicht durch, konnten ihre Förderanträge nicht oder erst später stellen. Umweltdezernent Andreas Bauer erklärte jüngst, dass der Server nicht abgestürzt sei, sondern Sicherheitssysteme einen Hacker-Angriff annahmen. Erst nachdem man geklärt habe, dass die Stadt-Homepage nicht attackiert, sondern schlicht überrannt wurde, waren im Laufe des Abends wieder Anträge möglich – für viele zu spät.

Als eine Art freiwillige Wiedergutmachung schlug Bauer vor, den Fördertopf um 50.000 Euro aufzustocken, so dass weitere Anträge bewilligt werden können. Dem schloss sich der Rat an, nur die AfD lehnte das ab.

