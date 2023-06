Einbruch in Wolfsburger Arztpraxis

Wolfsburg Scheinbar ungehindert gelangte der Täter in den Gebäudekomplex in der Wolfsburger Schillerstraße. Was haben Anwohner gesehen?

Ein Unbekannter ist zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in eine Arztpraxis in der Schillerstraße in Wolfsburg eingebrochen. Ob und was er dabei erbeutet hat, ist laut Polizei Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Täter ungehindert in den Gebäudekomplex zwischen der Pestalozziallee und der Straße Fontanehof. Dann öffnete er gewaltsam die Eingangstür zur Arztpraxis und durchsuchte die Räume nach lohnender Beute. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Die Ermittler der Polizei hoffen dennoch darauf, dass Anwohnern, Passanten oder Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 46460.

