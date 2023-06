Wolfsburg: Unbekannte stehlen Audi – 30.000 Euro Schaden

Wolfsburg Die Täter hatten es in Mörse auf einen schwarzen Audi abgesehen. In der Wolfsburger Kernstadt wurde zudem in eine Arztpraxis eingebrochen.

Einen schwarzen Audi S4 Avant haben Unbekannte in der Nacht zu Montag in der Straße Keisershoop im Wolfsburger Stadtteil Mörse gestohlen. Der Eigentümer hatte seinen 11 Jahre alten Audi am Sonntagabend um 22 Uhr noch vor seiner Garage stehen sehen. Als er am Montagmorgen gegen 6 Uhr aus dem Haus ging, stellte er fest, dass das Auto verschwunden war.

Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro, berichtet die Wolfsburger Polizei. Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben – und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder unter der Rufnummer (05361) 46460.

Wolfsburg: Einbruch in Arztpraxis – Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Wochenende zudem in eine Arztpraxis in der Wolfsburger Seilerstraße, in Höhe der Einmündung zur Tischlerstraße, eingebrochen. Die Tat geschah den Polizei-Angaben zufolge zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr.

Wie die Täter ins Gebäude gelangt sind, wird derzeit noch ermittelt. Im Gebäude selbst bewegten sich die Unbekannten zielsicher umher, griffen sich aus mehreren Geldkassetten noch zu ermittelnde Geldbeträge und verschwanden scheinbar unerkannt.

Auch in diesem Fall bittet die Wolfsburger Polizei um Zeugenhinweise – unter der Telefonnummer (05361) 46460.

red

