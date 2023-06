Einbrecher in Wolfsburg auf frischer Tat ertappt

Wolfsburg Die Polizei schnappte den 37-Jährigen in der Nacht zu Samstag in Wolfsburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dies nicht sein einziger Einbruch.

Ein 37-jähriger Mann ist in der Nacht zu Samstag auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Gebäude in der Lessingstraße in Wolfsburg ertappt worden. Die Polizei nahm den Mann, der laut Polizeibericht keinen festen Wohnsitz hat, vorläufig fest. Er stehe außerdem unter Verdacht, weitere Einbrüche begangen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte den Angaben der Polizei zufolge am frühen Samstagmorgen gegen 2.05 Uhr die Polizei, nachdem er eine verdächtige Person beobachtet hatte, die offenbar eine Scheibe des Sozialzentrums in der Saarstraße einschlagen wollte. Bei Eintreffen der Polizisten versteckte sich der Tatverdächtige in einem Gebüsch in der Nähe und flüchtete kurz darauf in Richtung Wellekamp. Auf Ansprache der Polizeibeamten, die ihn verfolgten, blieb der 37-Jährige stehen. Eine zwischenzeitliche Spurensuche an dem Gebäude in der Saarstraße ergab, dass ein Fenster aufgehebelt und ein weiteres beschädigt worden war. Zudem fand die Polizei typisches Einbruchswerkzeug in unmittelbarer Nähe und nahm den Mann vorläufig fest.

37-Jähriger mutmaßlich auch für andere Einbrüche verantwortlich

Im Laufe des frühen Samstagmorgens gingen der Polizei zufolge weitere Anzeigen wegen Einbruchsdiebstählen in ein Dentallabor in der Porschestraße und eine Arztpraxis sowie eines Jugendtreffs in der Kleiststraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind auch diese Einbrüche dem 37-Jährigen zuzuordnen. Auf Antrag des Staatsanwalts erließ der zuständige Richter Haftbefehl gegen den Mann. Die Polizei ermittelt derzeit, ob er noch für weitere Einbrüche der letzten Zeit

red

