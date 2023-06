Beim VfB Fallersleben steigt wieder die Oktoberfest-Sause

Auf diese Nachricht haben schon viele gewartet: Der VfB Fallersleben lädt wieder ein zur Oktoberfest-Sause im großen Festzelt auf dem Windmühlenberg. Wer im September dabei sein will, sollte sich den Termin schon einmal vormerken. Und: Der Kartenvorverkauf startet bald.

Die erste Herrenhandballmannschaft des VfB richtet schon seit 2013 die bayerische Gaudi aus, nur in der Corona-Pandemie musste das beliebte Fest zwangsweise pausieren. In diesem Jahr wird das Festzelt für die Sause am 16. September auf dem Schützenplatz in Fallersleben aufgebaut.

Members heizen im Festzelt mit Platz für mehr als 1000 Besucher ein

Erneut kommt die Stammband des Oktoberfests in Fallersleben, die bayerische Partyband „Members“, um mit ihrem breiten Repertoire für ordentlich Stimmung im Zelt zu sorgen, das Platz für mehr als 1000 Besucher bietet. Die Members wissen, wie’s geht: Sie sind seit vielen Jahren eine der Hausbands auf dem Cannstatter Wasen.

Schon am Montag, 26. Juni, beginnt der Kartenvorverkauf, kündigt der sportliche Leiter der ersten Handballherren, Uwe Wacker, an. Die Vorverkaufsstelle befindet sich im VfB Fit im Bewegungszentrum des Sportvereins, August-Lücke-Straße 1. Dort liegt auch ein Bestuhlungsplan aus, um nach den besten Plätzen schauen zu können.

Kartenvorverkauf im VfB Fit in Fallersleben

Tickets für das Oktoberfest können im VfB Fit montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr erworben werden. Vom Veranstalter ist dort eine bargeldlose Zahlung mit EC-Karte erwünscht, informiert Uwe Wacker; Barzahlung ist jedoch auch möglich. Die Karte kostet 25 Euro pro Person. Vom 17. bis 28. Juli ist die Vorverkaufsstelle geschlossen. Kartenanfragen und kurzfristige Reservierungen sind unter Telefon (0151) 54754565 möglich.

Wie bei den bisherigen Oktoberfesten fließt nicht nur das Oktoberfest-Bier, sondern die Veranstalter sorgen auch wieder für die Bewirtung mit typischen bayerischen Spezialitäten. cc





