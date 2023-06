Unfall in Wolfsburg: Auto verfehlt Radfahrer knapp - Zeugensuche

Wolfsburg In Wolfsburg ist ein 78-jähriger Autofahrer mit einer Verkehrsinsel kollidiert, nachdem er einem Radfahrer ausgewichen ist. Polizei sucht den Fahrer.

Die Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Mittwochmittag zwischen einem 78-jährigen Autofahrer und einem unbekannten Fahrradfahrer auf der Wettmershagener Straße im Wolfsburger Stadtteil Sülfeld. Verletzte gab es keine.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr der 78-Jährige am Mittwoch mit seinem Wagen auf der Straße Vor dem Busch und wollte nach links in die Wettmershagener Straße einbiegen. Von rechts kam ein Fahrradfahrer. Während der 78-Jährige nach links fuhr, bog der Radfahrer plötzlich nach links in die Straße Vor dem Busch ein, wie die Polizei berichtete.

Polizei sucht nach unbekanntem Radfahrer

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 78-Jährige seinen Pkw nach links und stieß mit einer Verkehrsinsel zusammen, auf der er zum Stehen kam. Das Fahrzeug wurde dabei derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die Verkehrsinsel sowie ein darauf stehendes Verkehrszeichen wurden ebenfalls beschädigt.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ob er den Unfall mitbekommen hat, ist der Polizei derzeit unbekannt. Der Fahrer soll etwa 40 Jahre und zwischen 1,70 und 1,80 Metern groß gewesen sein und einen weißen Helm getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362 94740 in Verbindung zu setzen.

