Heftiger Kosten-Nachschlag für Problem-Feuerwehrhaus in Hattorf

Der Bau des neuen Feuerwehrhauses am westlichen Ortsrand von Hattorf verursacht erhebliche Mehrkosten.

Feuerwehren Wolfsburg Heftiger Kosten-Nachschlag für neues Feuerwehrhaus in Hattorf

So ganz überraschend kommt das nicht - aber in der Höhe dann doch happig: Das seit Jahren von Problemen geprägte Neubau-Projekt für die Freiwillige Feuerwehr Hattorf wird erheblich teurer als beschlossen. Diese satten Mehrkosten muss sich die Stadt Wolfsburg vom Rat der Stadt absegnen lassen und erklärt im Beschluss-Vorschlag die Gründe.

Die Stadtverwaltung rechnet vor, dass sich die zusätzlichen Kosten auf insgesamt 640.000 Euro summieren. Davon entfällt der Löwenanteil auf die Hochbauarbeiten, die um 500.000 Euro teurer werden. Hinzu kommt ein Aufschlag für die Außenanlagen des neuen Feuerwehrhauses in Höhe von 140.000 Euro. Unterm Strich belaufen sich die Gesamtkosten für den dringend benötigten Bau damit auf 2,74 Millionen Euro statt rund 2 Millionen Euro.

Stadt Wolfsburg hatte Kosten für Feuerwehrhaus schon 2018 kalkuliert

Der wesentliche Grund für die enormen Mehrkosten ist die heftige Entwicklung der Baukosten - und unterm Strich auch die lange Zeit bis zum Baubeginn. Immerhin war der Beschluss zum Bau des Feuerwehr-Domizils, auf dem die festgelegte Bausumme basierte, schon vor einigen Jahren gefasst worden: im März 2019. Die Kostenkalkulation war sogar schon im November 2018 erfolgt. Erst im Herbst 2021 war Baubeginn. Zwischenzeitlich brachen die Corona-Krise und später der Ukraine-Krieg samt Energiekrise aus - das Trio ist als Preistreiber auf dem Bau berüchtigt.

Wie der Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz in der Vorlage erläutert, wurde im November 2018 mit einem mittleren Baupreisindex von 4 Prozent pro Jahr gerechnet. Aber: „Tatsächlich haben sich durch eine Verschiebung der Maßnahme von 2019/20 auf 2021/23 aufgrund von Corona und des Ukrainekriegs deutlich höhere Preisentwicklungen ergeben. In Summe stellte sich daher ein um zirka 30 Prozent höherer Baupreisindex als geplant ein.“ Hinzu kam ein zusätzlicher Posten, der ursprünglich nicht eingeplant war. Erst während der Genehmigungsplanung - also nach dem Baubeschluss - stellten die Verantwortlichen fest, dass eine Schmutzwasser-Hebeanlage benötigt wird. Kostenpunkt: rund 35.000 Euro.

Baukosten-Nachschlag ist quasi alternativlos

Der Feuerwehr-Ausschuss, der sich am Mittwoch damit befasste, empfahl die Mehrkostenvorlage einstimmig - ohne Diskussion. Zuvor hatten auch der Ortsrat Hattorf/Heiligendorf und der Bauausschuss grünes Licht gegeben. Kommende Woche entscheidet der Rat der Stadt über den quasi alternativlosen Nachschlag.

In einer schriftlichen Information an den Feuerwehr-Ausschuss erklärte die Verwaltung im Übrigen, wie berichtet, auch die Gründe für die Verzögerungen bei dem Bauprojekt.

