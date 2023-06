Audi Q5 in Wolfsburg gestohlen – 20.000 Euro Schaden

Einen schwarzen Audi Q5 haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Am Stubbecksiek in Heiligendorf entwendet. Nach Angaben der Polizei hat der rechtmäßige Eigentümer seinen Wagen am Dienstagabend gegen 22 Uhr verschlossen unter dem Carport vor dem Wohnhaus abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr aus dem Haus trat, war das Fahrzeug verschwunden, informiert die Polizei weiter. Durch den Diebstahl ist dem rechtmäßigen Eigentümer ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, melden sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460.

Unbekannte brachen Milchautomaten auf und stahlen Geldmünzen

Ein Unbekannter hat in der Straße Im Altdorf einen Milchautomaten gewaltsam geöffnet und Bargeld daraus gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen 5.30 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei öffnete der Unbekannte zunächst mit brachialer Gewalt die Zugangstür zu der Holzhütte, in der der Automat steht. Anschließend brach der Unbekannte das Münzgeldfach auf, entnahm die Münzen und flüchtete.

Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Zeugen melden sich bei der Polizei Lehre oder unter (05353) 941050.

red

