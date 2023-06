Wolfsburg: Flüchtiger Dieb bewirft Verfolger mit Bierdosen

In einer Tankstelle in Wolfsburg flüchtete ein Dieb und griff einen 23-jährigen Mitarbeiter an. (Symbolbild)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in der Braunschweiger Straße in Wolfsburg betreten und sechs Dosen Bier entwendet. Ein Kunde machte den Kassierer dann darauf aufmerksam, dass der Unbekannte gerade klauen würde. Dies bekam der Täter mit, verließ fluchtartig mit seiner Beute die Tankstelle und lief zu seinem auf dem Gelände abgestellten Fahrrad.

Laut Mitteilung der Polizei, griff der Täter, um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten, auf seiner Flucht einen 23-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle an. Der versuchte, den Mann aufzuhalten. Der Täter stürzte nach wenigen Metern mit seinem Rad und warf mit den gestohlenen Bierdosen nach dem Mitarbeiter – er wurde nicht getroffen oder verletzt. Zeitgleich drohte der Unbekannte dem 23-Jährigen, mit einer Hand in der Tasche, nicht näherzukommen, sodass dieser letztlich von einer weiteren Verfolgung absah, heißt es weiter. Der Täter entfernte sich in Richtung der Straße Am Rotheberg. Der Verfolger blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen – Mann hat Tattoo und trug ein auffälliges T-Shirt

Der Täter war etwa 40 bis 50 Jahre, schlank, hatte kurze Haare und einen osteuropäischen Akzent. Er hatte ein Tattoo am linken Unterarm und war mit einem auffälligen T-Shirt mit Muster bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, melden sich unter (05361) 46460.

red

