Wolfsburger gewinnt mehr als 5 Millionen Euro im Lotto.

Wolfsburg 120 Millionen Euro waren am Freitag im Jackpot – so viele Niedersachsen gewannen dieses Jahr bereits im Lotto

Das nennt man Glück: Ein niedersächsischer Spielteilnehmer aus Wolfsburg hat bei der Ziehung von Eurojackpot am Dienstag 5,3 Millionen Euro gewonnen. Mit seinen getippten Gewinnzahlen 9, 18, 30, 34 und 48 sowie der Eurozahl 7 lag er richtig und erhält nun in der Gewinnklasse 2 der beliebten europäischen Lotterie mehr als 5 Millionen Euro – so wie auch zwei weitere Spielteilnehmer aus Schweden und Polen, teilte Lotto Niedersachsen in einer Pressemitteilung mit. Lediglich die gezogene Eurozahl 1 fehlte dem Wolfsburger, um den Mega-Jackpot in Höhe von 120 Mio. € von Eurojackpot zu knacken.

Insgesamt konnten sich bereits 51 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – elf davon in Millionenhöhe.

red

