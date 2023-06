Darauf können sich die Wolfsburger bei Konzertreihe „Jazz and more“ freuen

Eingebunden in die Feierlichkeiten zum 85. Jubiläum der Stadt Wolfsburg startet am 1. Juli die diesjährige Konzertreihe „Jazz & more“. Bereits zum 24. Mal in Folge veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die Traditionsveranstaltung in der Innenstadt.

Bis zum 5. August wollen verschiedene Jazz- und Bluesbands jeden Samstag für abwechslungsreichen Musikgenuss sorgen. Die kostenfreien Konzerte finden jeweils von 11 bis 14 Uhr unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz statt.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe im Rahmen des Festwochenendes am 1. Juli durch die Saratoga Seven Jazzband. An den folgenden Samstagen können sich Musikliebhaber außerdem auf die Excelsior Jazzmen (8. Juli), die Traditional Old Merry Tale Jazzband (15. Juli), die Rootbirds (22. Juli) und Bluespower (29. Juli). freuen. Den Abschluss bildet ein Konzert der Ellingtones am 5. August. Zusätzlich zu den musikalischen Highlights rundet ein Catering-Angebot das Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab.

„Ich freue mich sehr, dass wir die beliebte Konzertreihe ,Jazz & more‘ in diesem Jahr in das Festwochenende zum 85. Geburtstag der Stadt Wolfsburg einbinden und den Besucherinnen und Besuchern damit ein tolles Musikerlebnis in einem besonderen Rahmen anbieten können“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Ob bekannte Bands oder auch neue Gesichter – die Besucherinnen und Besucher erwartet eine bunte Variation an Jazz-Stilen von Swing über Blues bis hin zu Oldtime“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG. „Wie alle Veranstaltungen der WMG ist auch der Besuch von ,Jazz & more‘ kostenfrei. Hierfür bedanken wir uns insbesondere bei unseren Sponsoren.“

Für den Besuch der „Jazz & more“-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

