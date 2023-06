Das erwartet Besucher beim Festival „Rock am Gänseteich“ in Wolfsburg-Almke

Die Salzgitteraner Band „Earphoria“ spielt bei „Rock am Gänseteich“ in Almke.

Festival in Almke Das erwartet Besucher beim „Rock am Gänseteich“ in Almke

Es ist umsonst und draußen: Zum dritten Mal findet das Festival „Rock am Gänseteich“ in Almke statt. „Durch Corona hatten wir nun eine längere Pause“, erklärt André Bormann, Organisator aus dem Festausschuss Almke. „Dennoch konnten sich sehr viele an die ersten beiden Festivals erinnern. Sie waren ein Highlight in der Region.“

Nun soll es in die dritte Runde gehen - mit einer noch größeren Bühne und neuem Licht. Start ist am Samstag, 24. Juni, um 16 Uhr. Am Anfang und am Ende wird DJane D-Nice (bekannt aus der Disco Esplanade) auflegen. Ansonsten sieht das Konzept, wie der Name schon sagt, Rockmusik vor. „Es sollen Bands auftreten, die vielleicht für den einen oder anderen auch mal eine Überraschung darstellen. Einfach sich mal auf etwas Neues und Unbekanntes einlassen“, so Bormann.

In diesem Jahr mit dabei sind „Earphoria“ aus Salzgitter, deren Sängerin Meike Hammerschmidt im Halbfinale der TV-Show „The Voice of Germany“ war. „Ducs“ aus Hannover spielen Rock‘n‘Roll, „Alternative mit ordentlich Druck“, wie Bormann sagt. Und: „Eine Mega-Bühnenpräsenz rundet alles ab“. Die Band war sogar schon in den USA auf Tour.

Bei der Band „Grundhass“ täusche hingegen der Name. „Wenn dann der sympathische Typ mit Akustikgitarre und dem Jürgen-von-der-Lippe-Hemd die Bühne betritt und seine melodischen Hymnen mit teils absurden Texten aufführt, ist klar, dass hier Etikettenschwindel vorliegen muss“, so der Organisator. Auch bekannt ist die Band durch den Support von Bands wie Montreal, Frank Turner, The Baboon Show oder Abstürzende Brieftauben. „Grundhass ist enorm angesagt, und wir sind froh über seinen Besuch bei uns!“, sagt Bormann.

„Nullbock“ hingegen präsentiere ehrlichen Punkrock oder Funpunk. 25 Jahre sei die Band dieses Jahr schon auf Tour und unterwegs in ganz Deutschland und der Schweiz. Nun spielen sie zum dritten Mal in Almke.

Finanziert wird das Festival auf der Festwiese in Almke durch den Verkauf von Essen und Getränken, denn der Eintritt ist frei.

