Tauchclub Wolfsburg feiert Jubiläum

Leni Riefenstahl hat Helmut Engelen 1988 beim Tauchen auf den Malediven kennengelernt – seitdem haben sich der Wolfsburger und die Regisseurin, Schauspielerin und (Unterwasser-)Fotografin jedes Jahr zum Geburtstag eine Karte schrieben. Ein Jahr zuvor war der heute 82-Jährige bei Thomas Gottschalk in der Show „Na sowas!“, weil er unter Wasser mit Luft, die aus dem Auge austrat, einen Luftballon aufblasen konnte. Tauchen ist Engelens Leidenschaft und das schon genauso lange, wie es den Tauchclub Wolfsburg (TCW) gibt, der vor 51 Jahren am 31. Januar 1972 in der Gaststätte „Zum Kamin“ gegründet wurde und erst jetzt sein Jubiläum begeht.

Ausrüstung war vor einem halben Jahrhundert noch „vorsintflutlich“

Zu den Gründungsmitgliedern zählten unter anderem Petra Parzanka, Heinz Wegener, Hans Warneke, Wolf Hachmeister, Klaus Wollin und Wolfgang Sukopp. Bei beiden letztgenannten hatte Engelen gerade einen Kurs absolviert. „Wir sind damals am Bernsteinsee oder im Velper Steinbruch getaucht, manchmal auch in der Oker-Talsperre bei 4 Grad. Das war lausig kalt, weil wir nur Jacken hatten, Hosen gab’s damals noch nicht“, blickt Engelen zurück. Überhaupt war die Ausrüstung vor einem halben Jahrhundert noch „vorsintflutlich“: Kompass? Fehlanzeige. Während heute ein Computer am Handgelenk anzeigt, wie viel Tauchzeit einem für einen sicheren Tauchgang verbleibt, haben Engelen, Sukopp und Co. mit Hilfe einer Dekompressionstabelle „immer nur gerechnet“. Und auch die Lampen für die Abenteuer auf dem Meeresgrund haben sich die „Unterwasser-Fanatiker“ selbst zusammengezimmert – in Engelens Fall aus einem Baumarktrohr und einem amerikanischen Sealed Beam Scheinwerfer. Bis dieser eines Tages auf 35 Metern Tiefe implodiert ist. „Das hat so einen Rumms gegeben, dass ich dachte, mir hätte jemand mit eisernen Händen auf den Kopf gehauen“, erinnert der ehemalige zweite Vorsitzende (1977 bis 1983) sich.

Vor einem halben Jahrhundert hatten die Mitglieder des frisch gegründeten TCW ihr Revier unter anderem am Bernsteinsee. Foto: PrivaT

Einmal im Jahr bietet der TCW einen sechswöchigen Anfängerkurs an

Die Zeiten sind längt vorbei. Gerade erst im Frühjahr hat sich der Verein einen 400 Kilogramm schweren Kompressor für 23.000 Euro angeschafft, dafür wurde eigens der Raum im Clubheim in der Hoffmannstraße renoviert. „Jetzt können wir unsere Flaschen mit Nitrox befüllen“, freut sich Martin Lassmann, seit zehn Jahren Vorsitzender des TCW, und ergänzt: „Tauchen mit Nitrox hat für Sporttaucher den Vorteil, dass die Sättigung des Gewebes mit Stickstoff geringer ausfällt, weniger Mikroblasen entstehen und es insgesamt längere Nullzeiten bei den Tauchgängen gibt. Und man ist nach dem Tauchen nicht so müde.“ Einmal im Jahr bietet der TCW einen sechswöchigen Anfängerkurs an, meistens ab Februar. Am Ende halten die Teilnehmer die German Diver Licence des Verbandes Deutscher Sporttaucher in den Händen. Mittlerweile wird der Kurs auf zwölf Teilnehmer begrenzt. Nur im Jahr 2017 nicht, da wollten 30 Menschen den Tauchschein erwerben, was auch zu einem kurzfristigen Mitgliederhöchststand von 411 führte. Aber auch diese Zahl ist – vor allem durch Corona – Makulatur.

Zum Jahresende 2022 hatte der TCW 357 Mitglieder. Trainiert wird im Hallenbad Sandkamp – hier wird der Boden auf 2,60 Meter Tiefe abgesenkt. Ihr Revier haben die Sportler vor allem am Allersee, es wird aber auch ins Wasser des Salzgittersees oder in den Süplinger Canyon gesprungen. Oder man setzt sich wie Helmut Engelen und Ehefrau Ilona, die übrigens Zeit ihres Lebens nur geschnorchelt hat, ins Flugzeug: Das Ehepaar war schon 16 mal auf den Malediven, 35 mal am Roten Meer, je einmal auf den Philippinen und in Kenia. Einmal hat Engelen sogar neben einem Leopardenhai gekniet, die 80-Jährige hat einen Tüpfeldrückerfisch gefüttert.

Was die Taucher an ihrem Sport schätzen? „Unter Wasser habe ich meine Ruhe, dort ist es ja grundlegend still. Man schwebt, fühlt sich einfach leicht“, schwärmt Schriftführerin Lena-Kati Scharnhorst. Lassmann: „Die Unterwasserwelt so hautnah erleben zu dürfen, ist ein Privileg.“ Vor allem, wenn man 20 Minuten lang in Ägypten von einem Delfin umkreist wird: „Das war total schön, das werde ich nie vergessen.“

