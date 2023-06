Wolfsburg: 40-Jähriger ohne Führerschein, aber mit 2,26 Promille

Weil er ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber mit 2,26 Promille unterwegs war, wird sich demnächst ein 40 Jahre alter Mann vor Gericht verantworten müssen. Das berichtet die Wolfsburger Polizei.

Der 40-Jährige war am Dienstagnacht gegen 0.20 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als er zunächst über die Straße Steinweg in Heiligendorf in Richtung Neindorf fuhr und mit deutlich verlangsamter Geschwindigkeit den am Ortsausgang befindlichen Kreisel an der vierten Ausfahrt verließ – sodass er wieder in der Gegenrichtung unterwegs war. „Den Beamten kam dies komisch vor und sie beschlossen, den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen“, heißt es in der Polizei-Mitteilung.

Heiligendorf: Autofahrer reagiert erst gar nicht auf die Wolfsburger Polizei

Sowohl auf ein erstes Haltesignal als auch auf das Blaulicht reagierte der 40-Jährige zunächst nicht. Erst nach einem kurzen Signal bog der Autofahrer nach rechts in die Neue Straße ein und stoppte seinen Wagen auf dem Parkplatz des dortigen Discounters.

Bei der folgenden Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen wahrnehmen. Ein Test erbrachte 2,26 Promille. Über das Polizei-Auskunftssystem konnten die Polizisten zudem ermitteln, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Im Wolfsburger Klinikum folgte eine Blutprobenentnahme, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de