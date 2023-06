VW-Manager sucht Rallye-Beifahrer

In wenigen Tagen startet die Volkswagen Classic Tour in die zweite Runde: Mit dabei sind am Samstag, 1. Juli, 190 Beschäftigte in ihren Old- oder Youngtimern, die einen Startplatz gewonnen haben. Wer bisher kein Glück hatte, einen der begehrten Plätze zu ergattern, bekommt noch eine Chance: Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian verlost die Mitfahrt auf dem Beifahrersitz seines Golf I GTI unter den Beschäftigten.

„VW-Geschichte auf die Straße bringen“

„Ich freue mich bereits sehr auf das Event, den Spaß und natürlich den persönlichen Austausch – vor allem mit meinen Teamkollegen oder meiner Teamkollegin“, sagt Gunnar Kilian auf seinem LinkedIn-Account. Der Autofan wollte schon immer mal an einer „waschechten Rallye“ teilnehmen. „Es gibt wohl kaum eine bessere Gelegenheit, als auf diese Weise die Volkswagen-Geschichte auf die Straße zu bringen.“ Die Strecke beginnt in der Autostadt und führt dann rund um die Stadt Wolfsburg.

Hinterher gibt es Gespräche mit dem Vorstandsteam

Auf dem Weg erwarten die Old- und Youngtimer Wertungsprüfungen, bei denen es darum geht, eine bestimmte Strecke möglichst exakt in einer vorgegebenen Zeit zu durchfahren. Außerdem müssen die Teilnehmenden Durchfahrtskontrollen passieren. Nach dem Zieleinlauf an der Autostadt bleibt den Teilnehmern Zeit für Gespräche mit Gastgeber Thomas Schäfer und seinem Vorstandsteam. Volkswagen-Beschäftigte im aktiven Arbeitsverhältnis, die gemeinsam mit Gunnar Kilian bei der Classic-Tour an den Start gehen möchten, sollten sich noch bis Donnerstag, 22. Juni (16 Uhr), per Mail an die interne Adresse wenden. Ausgewählte Exponate aus der Sammlung von Volkswagen Classic werden am gesamten Festwochenende der Stadt Wolfsburg zu sehen sein. Gefeiert wird der Geburtstag vom 30. Juni bis zum 2. Juli.

