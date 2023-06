Wolfsburg Unter anderem in Vorsfelde und im VW-Bad sind Bäume befallen. 152 Nester wurden stadtweit bisher gemeldet. Es besteht Allergiegefahr.

Eichenprozessionsspinner in ihrem Nest auf einem Baum. Die feinen Härchen können Allergien auslösen. Auch in Wolfsburg tauchen die ersten Plagegeister wieder auf.

Umwelt und Gesundheit Eichenprozessionsspinner sind in Wolfsburg wieder aktiv

Alle Jahre wieder: Die Eichenprozessionsspinner sind wieder da. Ein Leser hat uns einen befallenen Baum in Vorsfelde im Bereich zwischen der Käthe-Schmidt- und der Rolf-Nolting Straße gemeldet. Und im VW-Bad hängt seit Saisonstart ein Warnschild, dass deshalb der Wiesenbereich mit den Eichen gesperrt ist. Die Stadt meldet mittlerweile in ganz Wolfsburg 152 Nester.

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners (EPS) schlüpfen üblicherweise im Mai, wenn die Temperaturen steigen. Der Klimawandel begünstigt die Vermehrung der wärmeliebenden Insekten. So breitet sich der Eichenprozessionsspinner in Deutschland immer weiter aus.

Bei den Bäumen sind nur die Eichen betroffen. Der EPS bevorzugt frei stehende, von Sonne beschienene Bäume. Im Mai schlüpfen die Raupen, die sich tagsüber in den Nestern verstecken. Abends wandern sie als Prozession vom Nest in die Baumkrone und fressen die Blätter. Daher ihr Name.

Eichenprozessionsspinner macht sich wieder in Wolfsburg breit

Der Eichenprozessionsspinner stammt aus Südeuropa. Die Schmetterlingsart kann eine gesundheitliche Bedeutung für den Menschen haben. Die Gifthaare der Raupen können bei Berührung unangenehme Reaktionen hervorrufen: Hautirritationen, Juckreiz, Atembeschwerden, Augenreizungen. Um sich zu schützen, rät die Stadt, bei erwiesener Empfindlichkeit körperbedeckende Kleidung zu tragen, wenn möglich befallene Eichen zu meiden sowie Raupen und deren Nester nicht zu berühren. Bei starkem Juckreiz nach Berührung helfe viel kaltes Wasser.

Bei Auftreten stärkerer gesundheitlicher Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden und auf den Raupenkontakt hingewiesen werden. Die Symptome könnten durch Medikamente gemildert werden. Kleidung, an der Raupenhärchen haften, sollte bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Nach Kontakt mit den Raupenhaaren sei ein sofortiger Kleiderwechsel und dann ein Duschbad mit Haarwäsche zu empfehlen, sagt die Stadt.

Nester an befallenen Eichen werden abgesaugt

In den vergangenen Jahren hat die Stadt befallene Bäume absaugen lassen. Verschiedene Verfahren kamen zum Einsatz. Darunter Heißschaum und Wasser. Als beste Methode hatte sich Absaugen der Nester herausgestellt. Zur aktuellen Lage erklärt die Verwaltung: Der Eichenprozessionsspinner sei im Stadtwald überall vertreten. Gemeinsam mit einer Vielzahl anderer Raupenarten führe er aktuell zu teilweisem Kahlfraß der Eichenkronen.

„Die Befall-Intensität durch den EPS werden wir im Rahmen eines Nester-Monitorings erst im Juli feststellen können“, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt. „Waldbesucher sollten erkennbare Gespinstnester nicht anfassen und sich möglichst auf den Wegen aufhalten. Dort ist die Gefahr des Kontakts mit den Nesselhärchen am geringsten.“

Ein Experte saugt Eichenprozessionsspinner von einem Baum ab. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Meise kann helfen: Nistkästen anbringen

Eine Kennzeichnung von Bäumen mit festgestellten EPS-Nestern werde mittels Markierbändern mit der Aufschrift „Allergiegefahr durch Eichenprozessionsspinner“ beziehungsweise „Vorsicht Eichenprozessionsspinner“ vorgenommen, so der Stadtsprecher weiter. „So ist für alle ersichtlich, dass sich an dem Baum ein Nest befindet und dieses der Stadt Wolfsburg bereits bekannt ist.“ Das Nest sowie das Markierband würden nach dem Absaugen der Nester zeitnah durch eine beauftragte Firma entfernt. „Diese Kennzeichnung der Bäume hat sich bewährt und wird daher auch in 2023 fortgesetzt.“

In den vergangenen Jahren hatte die Verwaltung auch an Grundstückseigentümer appelliert. Wenn man Nistkästen anbringe, in denen sich Meisen ansiedeln können, würden die natürlichen Fressfeinde der Eichenprozessionsspinner gefördert. Für alle weiteren Fragen und bei weiteren entdeckten Nestern steht die Stadt unter der Behördennummer 115 oder unter der E-Mail-Adresse servicecenter@stadt.wolfsburg.de zur Verfügung.

