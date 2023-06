Wolfsburg Ein Unbekannter hat in Wolfsburg einen Unfall verursacht und flüchtete. Es entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Der beschädigter VW T-ROC in Wolfsburg.

Polizei Wolfsburg Unbekannter beschädigt Auto in Wolfsburg und flüchtet

Ein Unbekannter hat am Montag in Wolfsburg einen roten VW T-ROC beschädigt und daraufhin Unfallflucht begangen. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Sie hofft auf Hinweise.

Den Angaben zufolge kehrte der Besitzer des Wagens am Nachmittag gegen 14.30 Uhr zu seinem VW zurück, als er den Schaden bemerkte. Den sechs Monate alten Wagen hatte er vorher gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz P2 der Autostadt abgestellt, informierte die Polizei. Ein unbekannter Fahrer muss ihn beim Vorbeifahren, Ein- oder Ausparken gerammt und sich daraufhin vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Schaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro

Der Wagen war an der rechten Front so stark beschädigt, dass der Kotflügel aufgerissen war. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens 5000 Euro. Weiterhin geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben muss und ebenfalls starke Beschädigungen an seinem Fahrzeug haben dürfte. Zeugenhinweise zum Unfall oder Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05361 46460 entgegen.

