Viele Betrunkene am Wochenende auf Wolfsburgs Straße unterwegs

Die Polizei in Wolfsburg hat am vergangenen Wochenende vier Trunkenheitsfahrten im Wolfsburger Stadtgebiet registriert. Die Fahrzeugführer standen laut Polizeiangaben nicht unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Nachdem ein 79-Jähriger Golf-Fahrer bereits am Freitagabend in der J.-F.-Kennedy in Detmerode mit einem gemessenen Alkoholwert von 1,85 Promille zunächst in einen Busch und anschließend gegen einen Pkw gefahren ist, kontrollierten Beamte am Samstagmorgen in der Straße Am Seeteich in Neuhaus einen 20 Jahre alten E-Scooter-Fahrer. Der junge Mann war gegen 3.40 Uhr den Polizeikommissaren aufgefallen, weil er in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,13 Promille.

Weitere E-Scooter-Fahrerin alkoholisiert unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 1.00 Uhr auf der Laagbergstraße in Laagberg eine 30-Jährige fahrend auf ebenfalls einem E-Scooter angetroffen und kontrolliert. Da auch sie Alkoholgeruch in der Atemluft hatte, führten die Ordnungshüter auch bei ihr einen Atemalkoholtest durch, der 1,42 Promille anzeigte.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine weitere Trunkenheitsfahrt folgenlos blieb. Der Zeuge meldete gegen 19.45 Uhr am Sonntagabend einen weißen VW Caddy, der in Schlangenlinien die Straße Westerlinge befuhr. Als die Beamten wenig später dort eintrafen, konnten sie sehen, wie der Pkw von einem dort befindlichen Parkplatz losfuhr. Schließlich konnte der VW Caddy in der Straße Lange Stücke in Fallersleben gestoppt und sein 35 Jahre alter Fahrzeugführer kontrolliert werden. Da auch hier starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrnehmbar war, boten die Beamten dem 35-Jährigen einen Atemalkoholtest an, der 1,97 Promille anzeigte.

Dreimal ziehen die Polizisten die Führerscheine ein - Polizei appeliert

In allen geschilderten Fällen nahmen die Beamten die Fahrzeugführer mit ins Wolfsburger Klinikum, wo ihnen eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen wurde. In drei Fällen stellten die Beamten die Fahrerlaubnis sicher.

Thomas Figge, Sprecher der Polizei in Wolfsburg sagt dazu: „Wir warnen davor, sich als Fahrzeugführer alkoholisiert hinter das Steuer zu setzen oder den Lenker zu stellen! Lassen Sie zur Not ihr Fahrzeug stehen, vereinbaren Sie Fahrgemeinschaften mit einem nüchternen Fahrzeugführer aus der Gruppe, lassen Sie sich abholen oder greifen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Busse oder Mietwagen zurück. Wenn alle Stricke reißen, gehen Sie zu Fuß. Als alkoholisierter Fahrzeugführer gefährden Sie leichtfertig das Leben und die Gesundheit Unbeteiligter bzw. von sich selbst!“

red

