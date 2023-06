Wolfsburg: Unbekannte brechen in Kita und Sportverein ein

Wolfsburg In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in die Räume des VfB Fallersleben ein. Auch in die St-Petrus-Kita wurde am Wochenende eingebrochen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in die Geschäftsräume des VfB Fallersleben eingebrochen (Archivbild).

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Geschäftsräume des VfB Fallersleben in der August-Lücke-Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeuteten sie hierbei eine Geldkassette und eine Geldtasche mit unbekanntem Inhalt.

Die Polizei hat die Tat nun rekonstruiert und geht davon aus, dass sich die Täter zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, über eine Außentreppe in die Büroräume genommen sind. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt eine Zugangstür und gelangten so ins Innere der Geschäftsstelle.

Unbekannte fliehen unerkannt

Nach Angaben der Polizei verfügten die Täter über Ortskenntnis, denn sie bewegten sich zielsicher im Gebäude. Nachdem sie ihre Beute gemacht haben, verließen die Täter das Gebäude scheinbar unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeistation Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Einbruch in St-Petrus-Kita

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Wochenende in der St-Petrus-Kita in der Hermann-Löns-Straße in Vorsfelde. Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, sind die unbekannten Täter mit Gewalt durch die Haupteingangstür eingedrungen. Dann durchsuchten sie das Gebäude. Ob sie dabei etwas entwendeten und wie hoch der Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft auch in diesem Fall darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

red

