Unbekannte stehlen VW-Bus in Wolfsburg - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Fallersleben einen roten VW Multivan California gestohlen. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Das berichtete die Polizei am Montag.

Den Angaben zufolge stahlen die Täter den Wagen in der Nacht zu Freitag in der Paul-Lincke-Straße. Der Eigentümer stellte seinen sieben Jahre alten VW Bus am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr verschlossen vor seinem Wohnhaus ab. Am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr stellte er fest, dass der Multivan verschwunden war. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 05361 46460.

