16 Wolfsburger Kinder sind bereit für die Schule

Von der Familie als wichtigstem Lernort sprach Schirmherr Dennis Weilmann bei der HIPPY-Abschlussfeier im Kulturhaus Westhagen, wie die Diakonie mitteilt. Der Wolfsburger Oberbürgermeister habe sich zudem nachdrücklich für eine Fortsetzung der kommunalen Förderung des Erfolgsprogramms ausgesprochen: „Wir müssen das weiter unterstützen, weil es so wichtig ist, dass die Übergangszeit von der Kita in die Schulzeit gut gelingt und gut begleitet wird.“

Die Abkürzung „HIPPY“ (Home Instruction Program for Preschool Youngsters) steht für ein frühkindliches Lernprogramm, das die kognitiven Fähigkeiten und die Sprachkompetenzen von Kindern fördern soll. Es wird vor allem zur Förderung der sozialen Integration von Kindern mit einer Migrationsgeschichte eingesetzt. Seit mehr als 15 Jahren läuft das Programm in der Trägerschaft der Diakonischen Werks Wolfsburg.

In diesem Jahr seien 16 Kinder und ihre Familien aus dem Programm verabschiedet worden. Die Kinder erhielten die Urkunden von OB Weilmann überreicht, die Medaillen von Diakonie-Geschäftsführer Ralf-Werner Günther um den Hals gelegt. Larissa Hoffmann schenkte im Namen des Fördervereins „ProIntegration“ jedem Kind ein Buch zum Festhalten der Erlebnisse rund um die bevorstehende Einschulung.

Teilnehmende in Wolfsburg stammen aus 15 Ländern

In seiner Rede vorab hatte Ralf-Werner Günther erklärt in Richtung der Kinder: „Bildung ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Und wenn Ihr im Leben Erfolg haben wollt, kann es euch helfen, wenn Ihr gut für die Schule vorbereitet seid. Und das seid Ihr jetzt. Durch das HIPPY-Programm seid Ihr zum Teil mehrere Jahre begleitet worden und habt von und mit euren Eltern viel gelernt.“

2022 haben insgesamt 55 Familien am Programm teilgenommen, teilt die Diakonie mit. Mehr als die Hälfte der Familien lebt im Stadtteil Westhagen und stammt aus 15 Ländern der Erde. Aktuell beteiligen sich 36 Familien. „Die Arbeit hängt vor allem auch an unserem tollen Team und den vier Hausbesucherinnen“, machte Ludmila Wunder, Leitung des Bereichs „ProIntegration“, deutlich. Die Hausbesucherinnen waren es auch, die mit den Kindern und ihren Familien wieder eine kleine Aufführung für die Abschlussfeier einstudiert hatten.

