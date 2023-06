Wolfsburger Verein spendiert Eis zum Ferienstart

Sommer, Sonne, schulfrei: Für die Wolfsburger Schüler und Schülerinnen geht es Anfang Juli in die wohlverdienten Sommerferien. Der Verein Kulturquartier will einigen von ihnen den Ferienstart versüßen: Er spendiert ihnen am letzten Schultag ein Gratis-Eis.

Am Mittwoch, 5. Juli, verteilen Kulturquartier-Mitglieder von 10 bis 11.15 Uhr an einem Stand vor dem Kunstmuseum Eis an die Schüler der drei umliegenden Schulen. Unterstützt wird er dabei wie im vergangenen Jahr von der Aldi-Filiale im Südkopf-Center. Im Juli 2022 gingen 1500 Portionen Eis weg.

Der Verein Kulturquartier hat sich vor gut zwei Jahren mit dem Ziel gegründet, für den Kulturstandort Südkopf zu werben. Die ersten Mitglieder waren das Kunstmuseum, das Planetarium, das Scharoun-Theater, der Congress-Park, das Leonardo-Hotel und das Südkopf-Center sowie die Volksbank BraWo als Fördermitglied. Inzwischen gehören der Initiative 13 Institutionen und Unternehmen an.

Öffentlich in Aktion trat sie erstmals im Sommer 2021 beim Festival Sommer-Sinne. Ein Sternschnuppen-Picknick am Planetarium erwies sich als großer Besuchererfolg. Es folgten eine 2023 wiederholte Oster-Rallye und ein Herbstfest. Neben der Wiederholung der Eis-Aktion aus dem Sommer 2022 ist für dieses Jahr ein Moonlight-Picknick in Planung. Es findet am 31. August auf der Wiese am Planetarium statt.

Der Vorsitzende Otmar Böhmer hofft, dass sich künftig noch mehr Anlieger im Verein engagieren. Er könnte sich am Südkopf auch sehr gut Gastro-Veranstaltungen vorstellen.

