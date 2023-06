Trickbetrüger schlagen erneut in Wolfsburg zu: Senioren bestohlen

Wolfsburg. Unbekannte Täter haben in Wolfsburg am Donnerstag zwei Senioren bestohlen. Einer von ihnen gab sich als falscher Handwerker aus.

Trickbetrüger haben in Wolfsburg am Donnerstag zwei Senioren bestohlen (

Schon wieder haben Trickbetrüger in Wolfsburg Geld von Senioren ergaunert. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die unbekannten Täter hätten am Donnerstagvormittag sowie am Donnerstagabend jeweils ältere Herren bestohlen.

Am Vormittag holte ein 76-jähriger Wolfsburger Geld von einer Bank in der Marktstraße in Fallersleben, berichtete die Polizei. Beim Verlassen der Filiale sprach ihn ein Mann an, der dem Senior einen Geldschein hinhielt und sagte, dass er 10 Euro verloren hätte.

EC-Karte aus Geldbörse gestohlen

Der ältere Mann holte daraufhin sein Portemonnaie heraus, um nachzuschauen. Dabei beugte sich der Unbekannte ebenfalls über die Geldbörse, so dass dem Senior die Sicht verdeckt war. Als der 76-Jährige erklärte, dass ihm kein Geld fehlen würde, ging der Unbekannte davon. Wenig später stellte der Senior fest, dass ihm seine EC-Karte aus dem Portemonnaie gestohlen worden war.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Der Täter war der Polizeibeschreibung zufolge schlank und 1,90 bis 1,95 Meter groß. Er trug ein grau-blaues Hemd sowie ein weißes Basecap und hatte einen osteuropäischen Akzent. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fallersleben unter der Telefonnummer 05362 947410 zu melden.

Falscher Handwerker stiehlt Bargeld

Am frühen Donnerstagabend wurde ein weiterer Senior Opfer eines Trickdiebstahls. Laut Polizeiangaben aß er zu Abendbrot, als es seiner Wohnungstür klingelte und ein unbekannter Mann vor der Tür stand. Er erklärte dem 98-Jährigen, dass in seiner Wohnung ein Wasserschaden sei, den er überprüfen müsse.

Daraufhin bat der ältere Herr den Unbekannten in seine Wohnung. Dieser übergab dem Senior ein elektronisches Gerät und wies ihn an, in die Küche zu gehen und dort zu warten, heißt es im Bericht. Nach einigen Minuten, in denen der Fremde unbeobachtet war, verließ dieser die Wohnung. Später stellte der Senior fest, dass Schränke und Kommoden in seiner Wohnung durchsucht wurden und Bargeld fehlte.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de