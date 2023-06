VW-Bus-Festival 2023 in Hannover: Die wichtigsten Informationen

Das VW-Bus-Festival geht in die nächste Runde: Vom 23. bis 25. Juni treffen sich die Bulli-Fans auf dem Messegelände Hannover

Stars wie Rae Garvey, Bosse und die Fantastischen Vier sorgen für Festivalstimmung mit ihren Konzerten

Auch Campen ist möglich, die Tickets sind zwar schon ausverkauft. Aber wir verlosen noch die begehrten Karten! Schickt uns Eure besten Bulli-Bilder!

Bei vielen Bulli-Liebhabern schlägt das Herz bald höher: Denn beim großen VW-Bus-Festival treffen alte Liebhaberstücke auf neue Weltenbummler. Gemeint sind die beliebten VW-Bullis, die Kultstatus haben und zahlreiche Fans und Besucherinnen und Besucher zum Messegelände nach Hannover locken. Wir liefern eine Übersicht, was Sie über das VW-Bus-Festival 2023 wissen müssen.

Wann und wo findet das VW-Bus-Festival 2023 statt?

Das VW-Bus-Festival 2023 findet vom 23. bis 25. Juni auf dem Messegelände Hannover statt.

Was ist das Programm auf dem VW-Bus-Festival?

Los geht das Festival am Freitag, 23. Juni, 13 Uhr, mit einem offiziellen Konvoi in Richtung Messegelände. Wer nicht dabei sein kann, kann sich das Livespektakel auf der Festival Plaza anschauen. Am Abend wird schließlich der erste „Show and Shine“-Preisträger gekrönt. Zum Abschluss gibt es die Premiere des Roadmovies „BULLILOVEstories – der Film im Kinoformat, heißt es seitens der Organisatoren. Den ersten Festivaltag lässt Bosse dann auf der Bühne mit seinem Konzert ausklingen.

Weitere Infos zu den Livekonzerten auf dem VW-Bus-Festival gibt es hier.

Am Samstag beginnt der Showtag ab 10 Uhr. Gestartet wird laut Festival-Organisatoren mit etwas Morgen-Fitness. Im Laufe des Tages können Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit der Jury auf der Festival Plaza die nominierten Fahrzeuge von „Show and Shine“ in Kategorien begutachten. Dabei wird unter anderem darauf geachtet, welcher VW-Bus am skurrilsten umgebaut wurde oder welches das beste Mottofahrzeug ist.

Auf der Bühne gibt es tagsüber Livemusik und Interviews zum Thema Vanlife. Am Abend kommt dann so richtig der Festival-Charakter auf, wenn Zoe Wees, Rea Garvey und die Fantastischen Vier die Festivalbühne rocken. Zum Abschluss des Tages kündigen die Veranstalter eine „atemberaubende Show“ an.

Am Sonntag lädt VW-Nutzfahrzeuge zu einem Familientag mit einem bunten Programm für Groß und Klein ein. Gestartet wird mit einem morgendlichen Fitnessprogramm für die ganze Familie. Im Anschluss gibt es neben Lovemusik von DIKKA und Luca Hänni auch wieder Gesprächsrunden rund ums Surfen, Campen und California.

Außerdem wird Volkswagen Nutzfahrzeuge-Oldtimer auf dem Festival mehr als 70 historische Bulli-Schätze präsentieren.

Wo kann ich Tickets kaufen?

Um beim Festival dabei sein zu können, müssen Bulli-Fans Tickets kaufen. Ein Tagesticket kostet für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren mindestens 5 Euro. Erwachsene zahlen mindestens 10 Euro – je nach Festivaltag. Tagestickets können auf der Webseite des Festivals gekauft werden. Kinder unter sechs Jahren zahlen keinen Eintritt, benötigen trotzdem ein Ticket.

Die Campingtickets sind ausverkauft. Auf der Webseite des Festivals werden noch Pre-Night-Tickets angeboten.

Verlosung Camping-Tickets: Senden Sie uns Ihre schönsten Bulli-Bilder

Um doch noch eine Chance auf Campingtickets zu bekommen, verlosen wir gemeinsam mit der Autostadt zwei exklusive Camping Tickets für das ausverkaufte VW-Bus-Festival vom 23. bis 25. Juni 2023 in Hannover für jeweils einen Fahrer oder eine Fahrerin sowie für bis zu drei Begleitpersonen. Mitmachen können alle, die einen Volkswagen Bus (T1 bis ID. Buzz), einen LT oder Caddy fahren. Teilnahmeschluss ist Montag, der 19. Juni 2023. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden durch die Autostadt kontaktiert.

Um in den Lostopf zu kommen, schicken Sie uns Ihr schönstes Bulli-Bild per Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Eine Auswahl der Bilder veröffentlichen wir in unserer Zeitung, Online und in unseren sozialen Medien. Mit der Einsendung Ihrer Fotos erklären Sie sich mit der Veröffentlichung einverstanden.

Wie komme ich zum VW-Bus-Festival?

Die Tagestickets beinhalten jeweils ein GVH Tagesticket (Zonen ABC). Um mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zum Festivalgelände zu kommen, können die Festivalbesucher vom Hauptbahnhof dann zum Kröpcke gehen. Von dort aus fährt die Tram-Linie 8 bis zum Messegelände.

Für diejenigen, die mit Autos anreisen: Rund um das Messegelände gibt es zahlreiche Parkhäuser. Innerhalb der Landeshauptstadt ist der Weg zum Messegelände ausgeschildert.

Von Norden kommend, nehmen Autofahrer die A7 in Richtung Kassel/Hannover. Bei der Ausfahrt 55 Altwarmbüchen abfahren und dann auf der Autobahn 37 der Beschilderung in Richtung Hannover/Messe folgen.

Wenn Sie aus Osten kommen, nehmen Sie die A2 in Richtung Hannover/Dortmund. Nehmen Sie dann die Ausfahrt 47 am Kreuz Hannover-Buchholz, folgen Sie anschließend auf A37 der Beschilderung in Richtung Hannover/Messe.

Aus Süden kommend, gelangen Sie über die A7 in Richtung Hannover/Hamburg in die Landeshauptstadt. Nehmen Sie die Ausfahrt 60 am Dreieck Hannover-Süd, folgen Sie auf A37 der Beschilderung in Richtung Hannover/Messe.

Aus Westen kommend fahren Sie auf der A2 in Richtung Hannover/Magdeburg/Berlin. Nehmen Sie die Ausfahrt 46 am Kreuz Hannover-Lahe. Folgen Sie anschließend auf der Autobahn 37 der Beschilderung in Richtung Hannover/Messe.

