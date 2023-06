Leerer Westhagen-Wochenmarkt: Droht Sterben Wolfsburger Märkte?

Kaum noch Angebote gibt es auf dem Wochenmarkt im Wolfsburger Stadtteil Westhagen. Drei einzelne Verkaufsstände sind auf dem Platz zu finden. Ein Obst- und Gemüsehändler, ein Hähnchenverkäufer, ein Anbieter für Fischspezialitäten. Der Rest der Fläche ist leer. Wie ein richtiger Wochenmarkt sieht das nicht aus. Das finden auch die Besucher und Besucherinnen. „Es wird immer leerer hier. Das finde ich echt schade“, sagt eine Passantin, die mit ihrem Hund über den Marktplatz schlendert.

Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten wohnt Jost Friedrich in Westhagen. Der Wochenmarkt-Besucher erzählt: „Vor 20 Jahren war der Markt viel besser. Es gab einfach viel mehr Auswahl.“ Er vermisse vor allem die große Auswahl an Obst und Gemüse. Heute besuche er auch oft den Wochenmarkt in Detmerode. „Da ist einfach mehr los“, findet Friedrich.

Ein weiterer Besucher des Wochenmarkts Westhagen bestätigt diesen Eindruck. „Früher war hier alles voll. An allen Seiten standen hier Wagen“, schwärmt der Mann, während er mit beiden Händen zu dem weitestgehend verwaisten Platz gestikuliert. Er wünsche sich „einen richtigen Wochenmarkt“ zurück.

Besucher sind unzufrieden mit der Situation auf dem Wochenmarkt Westhagen in Wolfsburg

Andreas Müller ist Bewohner des Wolfsburger Stadtteils Westhagen. Der Besucher ist nicht zufrieden: „Ich finde die Situation sehr ärgerlich“ Er erinnert sich, dass selbst vor knapp zwei Jahren deutlich mehr auf dem Marktplatz los gewesen sei. „Früher war der Wochenmarkt gut besucht“, sagt Müller. Das Sortiment sei deutlich größer gewesen. „Damals konnte man Obst und Gemüse noch sehr günstig kaufen“, berichtet der Anwohner. Die Vielfalt sei über die vergangenen Jahre immer weiter eingebrochen.

Nach dem Tod eines langjährigen Obst- und Gemüseverkäufers in Westhagen vor wenigen Wochen sei es dann besonders schlimm geworden. Müller wünscht sich vor allem mehr Auswahl: „Ein Wurstwagen muss her. Das finde ich wichtig.“ Weiterhin ist er überzeugt, dass eine Konkurrenzsituation mit mehreren Landwirten den Markt beleben könnte. Er sieht die Stadt Wolfsburg in der Pflicht. „Die Stadtverwaltung muss dafür sorgen, dass mehr Verkäufer zu uns kommen“, fordert Müller. Dies könne zum Beispiel durch eine Ausschreibung geschehen.

Ein Obst- und Gemüseverkäufer – der nicht namentlich genannt werden möchte – ist am Donnerstag nach langer Pause wieder zum ersten Mal auf dem Wochenmarkt in Westhagen. Nach dem Tod seines Kollegen, habe ihn die Stadt gebeten, den Besuchern auf dem Markt ein Angebot zu ermöglichen. Ob er an dieser Stelle mit seinem Stand nun längerfristig stehe, müsse sich noch zeigen. Der Verkäufer zeigt sich aber vorsichtig optimistisch. Vor vielen Jahren war er schon einmal Teil des Wochenmarkts in Westhagen und ist überzeugt: „Die Kunden erinnern sich noch an mich.“

Ukrainekrieg und Selbstständigkeit – Finanzielle Lage macht Verkäufern in Wolfsburg zu schaffen

Mit seinem Stand „Mythos Grillhähnchen“ ist Safwan Alkhalaf schon seit drei Jahren regelmäßig auf dem Wochenmarkt Westhagen. „Seit Beginn des Ukrainekrieges ist es ganz schlimm geworden“, erzählt Alkhalaf. Statt nur einen Gemüsestand habe es früher immer drei gegeben, berichtet der Verkäufer. „Es wurde alles zu teuer“, sagt Alkhalaf. Er glaubt, die gestiegenen Einkaufspreise seien der Grund, dass immer weniger Verkäufer auf den Markt kommen. Alkhalaf hoffe, dass der Markt bald wieder belebter sei. „Ein großer Wochenmarkt lockt auch für mich mehr Kunden an“, sagt der Verkäufer.

Vasili Retzer ist ebenfalls einmal wöchentlich auf dem Markt in Westhagen. Der Fischspezialitäten-Verkäufer sieht schwarz für die Zukunft seiner Zunft. Retzer prophezeit: „Unser Beruf stirbt aus.“ Die Arbeit als selbstständiger Wochenmarkthändler sei besonders schwer und daher auch unbeliebt bei jungen Menschen. „Wir werden von der Politik im Stich gelassen“, findet Retzer. Gerade seit der Krise durch den Ukrainekrieg sei es für Standbetreiber kaum noch möglich, sich zu finanzieren. „Das ist ein verdammt harter Job“, sagt er abschließend.

Laut der Stadt Wolfsburg ist das Interesse der Marktverkäufer teilweise zurückgegangen. Die Stadtverwaltung befinde sich aber derzeit in Gesprächen mit den Verkäufern, um die Planung der Märkte in ganz Wolfsburg abzustimmen und bestenfalls zu verbessern. Wie es mit dem Mark in Westhagen weitergeht, bleibt offen. Einen konkreten Plan teilte die Stadt nicht mit.

