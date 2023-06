Wolfsburger Heidi-Förderverein feiert 33-jähriges Bestehen

33 Jahre in Wolfsburg und 30 Jahre Vorstandsarbeit von Jens Kirsch seien Anlass genug, um während einer Feierstunde die Arbeit im Kampf gegen Krebs der Öffentlichkeit vorzustellen, teilt Kirsch mit. „Wir sind verdammt stolz – damit ist das siebenköpfige Vorstandsteam gemeint –, dass nach einem Wasserschaden nun wieder in den eigenen Büroräumen betroffene Familien beraten, Vorstandssitzungen abgehalten, Spendenaktionen besprochen, geplant sowie administrative Arbeiten durchgeführt werden können, um nur einige Dinge der ehrenamtlichen Aufgaben des sozialen Vereins zu nennen“, sagt Kirsch.

Villa Bunterkund ist wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit

Der Heidi-Förderverein, der sich in mehr als drei Jahrzehnten in Wolfsburg einen festen Namen gemacht habe und schon vielen betroffenen Kindern habe helfen können, arbeite eng mit dem Klinikum Wolfsburg und den onkologischen Abteilungen um den Klinikdirektor André Koch und die Medizinische Direktorin Dr. Alina Dahmen zusammen, wird der Ratsvorsitzende Ralf Krüger zitiert. Auch die Villa Bunterkund, der sogenannte Klinikkindergarten, der 2009 eröffnet wurde, sei ein wichtiges Projekt des Fördervereins, so Kirsch. Denn stationär zu behandelnde Kinder und Jugendliche verbringen, wenn es die Krankheit erlaubt, einige Stunden in der Einrichtung, um sich ein wenig von der Krankheit abzulenken und den sozialen Kontakt zu anderen Kindern zu behalten, heißt es in der Mitteilung.

„Wir wollen den Schmerz betroffener Kinder und Jugendlicher und der Familien mildern“

Viele zehntausende Euro Spendengelder habe der Verein hier bereits zweckgebunden eingesetzt, bilanziert die Kassiererin Edith Horn. Wichtiger denn je sei es, so Jens Kirsch, dass die Einrichtung auch mit der Zeit gehe und in naher Zukunft an die neue Kinderklinik im Bereich des Haupteingangs angedockt werde. Dies wäre ein großer Wunsch des Heidi-Teams an die Verantwortlichen des Klinikums Wolfsburg und deren Dezernentin Monika Müller. Die stellvertretende Vorsitzende Anette Schalow ergänzt: „Wir werden es leider nicht schaffen, den Krebs zu besiegen, aber durch die zahlreichen Spenden den Schmerz betroffener Kinder und Jugendlicher und der Familien mildern.“

