Dieser Wolfsburger ist seit 50 Jahren Gästeführer

Wolfsburg. Bernhard Knorn ist seit 50 Jahren Gästeführer in Wolfsburg. Wie er nebenbei noch sein Wissen an den Nachwuchs weitergibt.

50 Jahre Gästeführer für Wolfsburg: Anlässlich dieses Jubiläums hat die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) ihren langjährigen Gästeführer Bernhard Knorn nun gemeinsam mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann im Rathaus der Stadt geehrt. Das berichtet die WMG. Als Gästeführer führte er über Jahre viele Menschen durch Wolfsburg und zeigte ihnen die Vielfalt der Stadt, heißt es in der Mitteilung.

„Bernhard Knorn ist seit 50 Jahren Gästeführer – das ist ein herausragendes Engagement für unsere Stadt, das wir nicht hoch genug würdigen können“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann zitiert. „Bei seinen Touren zeigt er den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern sowie Gästen die verborgenen Seiten unserer Stadt und macht damit beste Werbung. Sein langjähriges Engagement bestätigt die Verbundenheit zu Wolfsburg, über die wir uns sehr freuen.“

1973 begann Bernhard Knorn seine Tätigkeit als Gästeführer in Wolfsburg, wird in der Mitteilung berichtet. Bis 1976 habe er seine Gäste noch in der grün-weißen Käfer-Bähnle durch die Stadt gefahren. Über die Jahre habe er viele Menschen durch Wolfsburg geführt, darunter auch diverse Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Ab 1989 habe es Führungen für DDR-Bürger gegeben. Auch Carl Hahn, damaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, nahm daran Teil und änderte die Route kurzerhand durch das VW-Werksgelände ab, heißt es. Bernhard Knorn, wird weiter berichtet, war im Anschluss der einzige Gästeführer, der im Rahmen der Führungen für DDR-Bürger über das Werksgelände fahren durfte.

Auch auf Englisch und Spanisch bietet er Touren an

Auch auf Veranstaltungen und Messen habe er die Stadt präsentiert. Neben Führungen auf Deutsch biete er auch Touren auf Englisch und Spanisch an und zeige so auch internationalen Gäste seine Heimatstadt. Seit 30 Jahren bildet Knorn Gästeführerinnen und Gästeführer der WMG aus, wird berichtet. Ein von ihm entwickeltes Lehrbuch gebe es inzwischen in der vierten Auflage, es sei das Standardwerk für die Ausbildung von Gästeführern in Wolfsburg.

„Bernhard Knorn ist mit 50 Jahren Erfahrung nicht nur unser erfahrenster Gästeführer, sondern zeigt mit seinem starken Einsatz für die Ausbildung neuer Gästeführerinnen und Gästeführer auch ein bewundernswertes Maß an Engagement und Leidenschaft für seine Tätigkeit und die Stadt Wolfsburg“, wird Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG, zitiert.

Bernhard Knorn zeigte sich der Mitteilung zufolge erfreut über die Ehrung: „Gästeführer zu sein, ist mein Hobby. Dafür nun diese Ehrung zu erhalten, freut mich sehr. In keiner anderen deutschen Stadt liegen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so eng beieinander. Es gibt immer etwas Neues zu erfahren und zu lernen, das ich auch zukünftig weitergeben möchte.“

