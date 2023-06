Wolfsburg. Am Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen, bei denen ein Wandtresor, Handy und Spendendosen entwendeten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gleich zwei Einbrüche in Wolfsburg am Wochenende: Betroffen sind ein Fitnessstudio sowie ein Vereinsheim. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Zwei Einbrüche in Fallersleben und Sülfeld – Zeugen gesucht

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gelang es unbekannten Einbrechern in ein Vereinsheim in Fallersleben und ein Sonnenstudio in Sülfeld einzubrechen. Die Täter konnten mit Bargeld, einem Wandtresor und einem Handy flüchten, teilte die Polizei mit.

Am Sonntagmorgen stellte ein Beschäftigter des DRK-Ortsvereins fest, dass in das Vereinsgebäude in der Bahnhofstraße in Fallersleben eingebrochen worden war. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu verschiedenen Räumen und brachen Schranktüren und - Schubladen auf der Suche nach Diebesgut auf. Mit vorgefundenen Spendendosen flüchteten die Täter.

Die Täter brachen durch die Hintertür ein und entwendeten einen Wandtresor

Zur Mittagszeit informierte die Inhaberin eines Sonnenstudios in der Straße Denkmalplatz in Sülfeld die Polizei über einen Einbruch, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter. Unbekannte Täter brachen eine Hintertür auf und entwendeten einen Wandtresor und ein Handy.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

RED

