VW spendiert Geflüchteten Karten fürs Länderspiel

Wolfsburg/Bremen. Aus allen Standorten können Ukrainerinnen und Ukrainer das Länderspiel in Bremen live erleben.

Mehr als 200 geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben sich am heutigen Montag auf Einladung von Volkswagen nach Bremen zum Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Ukraine auf den Weg gemacht. In Wolfsburg wurde die Delegation von Vertriebsvorständin Imelda Labbé verabschiedet.

Flüchtlingskinder laufen mit den Nationalmannschaften ein

„Ich freue mich, dass wir bei Volkswagen über unsere Partnerschaft mit dem DFB einen kleinen Beitrag zur Integration von geflüchteten Familien leisten können. Der Sport ist eine großartige Gelegenheit, um einander kennenzulernen und Trennendes zu überwinden. Das Länderspiel Deutschland – Ukraine wird sicherlich ein tolles Fußballfest, und es ist sehr wertvoll, dass so viele Geflüchtete aus der Ukraine dabei sein und ihre Alltagssorgen einen Abend lang vergessen können“, sagte Labbé bei ihrem Treffen mit den rund 100 Männern, Frauen und Kindern. Volkswagen hatte über den DFB insgesamt mehr als 250 Eintrittskarten für Geflüchtete organisiert. Über die Konzern-Flüchtlingshilfe wurden diese Karten an die Standorte verteilt, so dass ukrainische Gäste aus Wolfsburg, Emden, Kassel, Salzgitter, Braunschweig und Osnabrück zum Spiel kommen können. Außerdem dürfen zwölf nach Wolfsburg geflüchtete Kinder aus der Ukraine heute Abend mit den deutschen Nationalspielern ins Bremer Weserstadion einlaufen. Volkswagen ist seit 2019 offizieller Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

