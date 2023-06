So kämpfen Wolfsburger gemeinsam gegen die Sucht

„Das Blaue Kreuz ist für mich Gemeinschaft und gibt mir Halt, hier habe ich das Gefühl, in einer großen Familie zu sein“, sagt Thiemo Lohmann. Der Kassierer und zweite Vorsitzende war jahrelang von Alkohol und Medikamenten abhängig, hat Kokain konsumiert. „Wir versuchen, auf der Grundlage des christlichen Glaubens Suchtkranken und deren Angehörigen zu helfen. Wir informieren, wie man die Krankheit überwinden kann, welche Behandlungsmethoden es gibt. Hier ist jeder willkommen“, betont Vorsitzender Siegfried Neumann.

Am 16. Mai 1964 gegründet und damit laut eigenem Bekunden die „älteste Selbsthilfegruppe in Wolfsburg“ ist der Verein seit 1981 in der Bebelstraße 9 beheimatet: Auf etwa 100 Quadratmetern im zweiten Stock befinden sich ein großes Sitzungszimmer, ein kleiner Gruppen- sowie ein Aufenthaltsraum, ein Büro, Küche und Sanitär. Die Miete trägt die Stadt Wolfsburg. Etwa 15 Anrufe erhalten Schriftführerin Ursula Fischer und Co. in der Woche, innerhalb eines Jahres werden so zirka 450 Menschen, Betroffene genauso wie Partner und Kinder, betreut – das reicht von einem einmaligen Infogespräch über den Beistand bei Arztbesuchen bis zu Fahrten in Kliniken. „Manchmal bin ich 24 Stunden am Tag für den Verein im Einsatz“, sagt Siegfried Neumann.

Beim „Blauen Kreuz“ in Wolfsburg treffen sich Gleichgesinnte

Die Ehrenamtlichen schließen zu den Öffnungszeiten – Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr – die Türen auf, kochen Kaffee, beantworten Anrufe, leiten teilweise auch die Gruppenstunden, die Dienstag und Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr angeboten werden. Der Bibelgesprächskreis findet Donnerstag von 19.30 bis 20.30 Uhr statt, die Frauengruppe trifft sich einmal im Monat montags von 18 bis 20 Uhr. Aber es werden auch Wochenend-Seminare mit dem Titel „Wege aus der Sucht“, Ausflüge, Tagesfahrten und Grillabende organisiert.

„Ich komme hier so gerne her, weil ich hier Freunde habe, nicht alleine mit meinen Problemen bin, auf Gleichgesinnte treffe“, erzählt Ursula Fischer. Die 27 Vereinsmitglieder kommen sogar zu Hausbesuchen und führen Krisenintervention durch. „Wir hören zu und signalisieren: Du bist nicht alleine“, betont Siegfried Neumann.

