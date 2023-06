Wolfsburg: Zweiter Einbruch in Mörser Kindergarten

Besonders dreist gingen Einbrecher in Mörse vor. Sie drangen innerhalb weniger Tage zweimal in den Mörser Kindergarten eingedrungen.

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße Am Gutshof eingebrochen. Sonderbar: Erneut wurde nichts gestohlen.

Eine Passantin bemerkte den Alarm

Nach dem ersten Einbruch, der am Donnerstag bemerkt wurde, wurde nun In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen erneut in den Kindergarten in der Straße Am Gutshof in Wolfsburg eingebrochen. Eine Passantin bemerkte am Samstagmorgen eine Alarmauslösung in der Awo-Kindertagesstätte und verständigte die Polizei, wie diese mitteilt. Bei der Nachschau mit einer Mitarbeiterin wurde der Polizei zufolge festgestellt, dass die Täter versucht hatten, einen Tresor zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei nichts gestohlen worden. Zeugen sollen sich unter der Nummer (05361) 46460 melden.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de