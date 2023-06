Hier wird in Wolfsburg vom 12. bis 18. Juni geblitzt

Achtung Autofahrer! Die Stadtverwaltung kündigt für die Woche vom 12. bis 18. Juni wieder Geschwindigkeitskontrollen an vier Stellen im Stadtgebiet an. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen in dieser Woche unter anderem in folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen:

Schlesierweg

•Lange Straße

•Schreberstraße

•Walter-Flex-Weg

Doch Vorsicht: Die Kommune gibt nie alle Blitzer-Standorte bekannt. Neben den angekündigten Standorten kann noch an anderen Stellen geblitzt werden.Die Stadt hat vier mobile Radarfallen im Einsatz: Sie verfügt über die beiden bekannten Blitzer-Anhänger, die nach dem Aufstellen ­– meist für mehrere Tage – ohne personelle Überwachung vor Ort ihren für die Tage einträglichen Job machen. Hinzu kommen zwei weitere mobile Blitzer-Anlagen. Diese auch als „Dreibein“ bekannten kleinen Geräte können relativ dezent aufgestellt werden, in der Nähe allerdings kontrolliert von einem Messbeamten.

red

