Wolfsburg: Auto gerät auf Berliner Brücke in Vollbrand

Am Samstagmorgen geriet ein Pkw auf der Berliner Brücke in Wolfsburg in Vollbrand.

Am Samstagmorgen in Wolfsburg ein Auto in Vollbrand geraten. Ein Wolfsburger befuhr mit seinem Mercedes-Benz die Berliner Brücke in Richtung Innenstadt als er plötzlich weißer Rauch aus dem Gebläse der Klimaanlage kam. Der Fahrzeugführer hat daraufhin seinen Pkw auf den Zubringer gelenkt, dort abgestellt und die Feuerwehr verständigt, wie die Polizei Wolfsburg mittelt.

Der Pkw geriet in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Löscharbeiten kam es kurzfristig zur Beeinträchtigung des Verkehrs.

Mehr aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de