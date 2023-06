Einmalig bei VW: Ein Vorstand nur mit Frauen

Volkswagen Poznań (VWP) sorgt für ein Novum im Konzern. Der dreiköpfige Vorstand besteht nun komplett aus Frauen. Stefanie Hegels, die bisherige Leiterin des Nutzfahrzeugewerks Poznań in Września übernimmt den Vorsitz des Vorstandes. Neben Hegels sind Jolanta Musielak (Personal und Organisation) und Agnieszka Olenderek (Finanz, Beschaffung, IT) Vorständinnen bei VWP. „Eine Seltenheit in der Automobilindustrie und in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns“, heißt es dazu in der Pressemitteilung von Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Lob für die „ausgewiesene Prozessexpertin“

Gleichzeitig wird Thomas Kreuzinger-Janik, der bisher die VWP Gießerei in Poznań leitete, neuer Werkleiter des Produktionswerks in Września. Dietmar Mnich, bisheriger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Poznań sowie Leiter des Werkes Poznań und Swarzędz wird nach rund zehn Jahren seine Tätigkeit bei VWP beenden. Carsten Intra, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, sagt zu den Personalentscheidungen: „Ich freue mich, dass mit Stefanie Hegels eine sehr erfahrene Kollegin mit ausgewiesener Prozessexpertise die Leitung von Volkswagen Poznań übernimmt. Sie hat in den vergangenen zwei Jahren als Werkleiterin in Września hervorragende Arbeit geleistet. Damit ist sie genau die richtige Kandidatin für die Nachfolge von Dietmar Mnich, der zuletzt unter schwierigen Rahmenbedingungen die Anläufe von Caddy 5 und City Van in Poznań erfolgreich gemanagt.“

Eine beeindruckende Karriere bei VW

Stefanie Hegels ist seit fast 27 Jahren im Volkswagen-Konzern tätig. Als Diplom-Wirtschaftsingenieurin begann sie ihre Karriere bei Volkswagen 1996 in Wolfsburg und wechselte 2005 nach Emden, wo sie die Leitung der Abteilung Disposition und Materialwirtschaft übernahm. Nach einem dreijährigen Auslandsaufenthalt bei der Volkswagen Group Russia in Kaluga kehrte sie nach Wolfsburg zurück und arbeitete in weiteren Führungspositionen im Logistikbereich des Konzerns, unter anderem von 2018 bis 2020 als Leiterin der Logistik von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Seit Juni 2020 war sie Werkleiterin des Volkswagen Werks Poznań in Września. „Volkswagen Poznań ist ein Unternehmen mit einer 30-jährigen Tradition. Die Übernahme der Leitung ist für mich einerseits mit Stolz und gleichzeitig mit großer Verantwortung verbunden – für die Zukunft der Werke, für unsere engagierte Mannschaft, für die Entwicklung des Unternehmens“, wird Hegels in der Mitteilung zitiert.

Wöchentlich erfahren, was rund um den Volkswagen-Konzern passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

tok

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de