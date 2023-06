Ehrengaben in Wolfsburg für Bärbel Weist und Felix Bittner

Der Hoffmannring geht in diesem Jahr an Bärbel Weist.

In seiner nichtöffentlichen Sitzung am 7. Juni hat der Ortsrat Fallersleben/Sülfeld über die Ehrengaben des Ortsrates entschieden. Der Hoffmannring geht in diesem Jahr einer Mitteilung zufolge an die ehemalige Ortsbürgermeisterin von Fallersleben und Sülfeld Bärbel Weist. Für den erstmalig zu vergebenden Schwanenring hat sich der Ortsrat für Felix Bittner aus Sülfeld entschieden. Beide Ehrengaben sollen am 9. Juli in einer Feierstunde an die beiden Preisträger durch den Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting und seinen Stellvertreter Roman Dettmann verliehen werden, heißt es.

Langjährige Förderung des Gemeinwohls oder des Vereinswesens

Beide Preisträger seien, wie in den Statuten vorgeschrieben, durch ein Vergabegremium ausgewählt und dem Ortsrat zur Wahl vorgeschlagen worden. In den Statuten werde auch vorgegeben, unter welchen Voraussetzungen die Ehrengaben vergeben werden können. So kann diese dem Ortsrat zufolge nur an Personen verliehen werden, die sich entweder auf sozialem, kulturellem, politischem Gebiet oder im Bereich der Bildung außerordentliche Verdienste um den jeweiligen Stadt- oder Ortsteil erworben haben, sich durch langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen, Verbänden oder Institutionen des jeweiligen Stadt- oder Ortsteils verdient gemacht haben oder sich durch langjährige Förderung des Gemeinwohls oder des Vereinswesens im jeweiligen Stadt- oder Ortsteil besonders hervorgetan haben. Beider Preisträger erfüllten weit mehr als eine dieser Voraussetzungen und hätten sich dadurch gegen einige weitere Vorschläge aus der Bürgerschaft durchgesetzt.

Gründung des Kultur- und Denkmalvereins

Für die 81-jährige Bärbel Weist als Preisträgerin für den Hoffmannring hätten ihr 42-jähriges Wirken als Ortsbürgermeisterin für Fallersleben und Sülfeld und die damit einhergehenden unzähligen Aktivitäten gesprochen, die Fallersleben und Sülfeld in den Jahren geprägt haben. Aber auch ihr Engagement in diversen Vereinen wie dem DRK Fallersleben und dem VfB Fallersleben als Mitglied oder im Vorstand sei ein wichtiges ausschlaggebendes Kriterium gewesen. Hervorzuheben seien die Gründung und ihr Vorsitz im Kultur- und Denkmalverein.

Felix Bittner als Förderer von Theater und Musik

Die Entscheidung der Vergabe des Schwanenringes an den 92-jährigen Felix Bittner aus Sülfeld fiel der Mitteilung zufolge aus folgenden Gründen auf ihn: Felix Bittner kam 1964 an die Grundschule Sülfeld und war dort 30 Jahre als Schulleiter tätig. Durch seine Intervention hätten Eigenständigkeit und Bestand der Schule durch die Zeiten der Eingemeindung erhalten werden können. Als Förderer von Theater und Musik habe er Generationen von Kindern geprägt. Als Pressewart des Sportvereins habe er sich über 30 Jahre ehrenamtlich engagiert, seit 2006 sei er Ehrenmitglied des TSV Sülfeld.

