Einbruch in Wolfsburger Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Eine Mitarbeiterin des Kindergartens in Wolfsburg bemerkte den Einbruch am Donnerstagmorgen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Unbekannte sind in einen Kindergarten in Wolfsburg eingebrochen.

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einen Kindergarten Am Gutshof in Wolfsburg ein. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte bemerkte demnach am Donnerstagmorgen aufgebrochene Schränke in den Innenräumen und verständigte die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, bittet die Polizei, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361 46460 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de