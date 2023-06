Wolfsburg: Paddeln gegen Krebs – Boot für Pink Dragon Wolves

Die Pink Dragon Wolves beim Training – sportliche Erfolge dieser Saison waren ein erster Platz in der Pink-Boot-Wertung bei der „Alten Fahrt Regatta“ in Minden und ein dritter Platz beim Drachenbootfestival in Hannover in einer Bootsgemeinschaft mit den pinken Mädels aus Minden.

Die Gruppe Pink Dragon Wolves vom Wolfsburger Kanu-Club ist nach eigenen Angaben das einzige Pink-Paddler-Team in der Region Braunschweig-Gifhorn-Helmstedt-Wolfsburg. Ihre Mission: „Wir kämpfen gegen den Brustkrebs und paddeln gemeinsam für Gesundheit und Lebensfreude.“ Ein großer Traum sei nun wahr geworden: ein eigenes pinkes Drachenboot. Das Geld für die Anschaffung sei zusammengekommen über Spender, Stiftungen, eine Crowdfunding-Aktion, eine Aktion am Weltfrauentag im Volkswagenwerk und einen Zuschuss des Kanu-Clubs. Am Sonntag, 11. Juni, feiern die Pink Dragon Wolves ab 15 Uhr Bootstaufe im Kanu-Club, In den Allerwiesen 7. Die Bootstaufe und die Jungfernfahrt auf dem Allersee verbindet die Gruppe einer Mitteilung zufolge mit einem Tag der offenen Tür für alle Pink-Paddler-Interessierten aus der Region von 15 bis 18 Uhr.

„Viele Frauen wollen ihr Leben nach dieser schwerwiegenden Erkrankung neu aufstellen“

Das Team freut sich über weitere paddelbegeisterte Mitglieder. Jedes Jahr erkranken der Gruppe zufolge etwa 69.900 Frauen in Deutschland an Brustkrebs, etwa jede achte Frau im Laufe ihres Lebens. Brustkrebs sei die häufigste Krebsart bei Frauen. Glücklicherweise könnten mittlerweile fast 90 Prozent der Brustkrebsfälle geheilt werden. Doch was kommt danach? „Viele Frauen wollen ihr Leben nach dieser schwerwiegenden Erkrankung neu aufstellen, sich gesünder ernähren und vor allem sportlich aktiv werden“, schreiben die Pink Dragon Wolves in ihrer Mitteilung.

Die Pink Dragon Wolves sind eine Drachenbootmannschaft mit von Brustkrebs betroffenen Frauen im Alter zwischen 30 und 80 Jahren, die wöchentlich bis zu zweimal im Wolfsburger Kanu-Club am Allersee gemeinsam trainieren. Ihre Ziele: gesund bleiben und sportlich aktiv sein, Spaß haben, Stärke spüren und an Regatten teilnehmen, Gemeinschaft erleben, Lebensfreude wiedergewinnen und erhalten und das Immunsystem stärken.

