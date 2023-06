Tier des Monats Süße Kaninchenbande sucht in Wolfsburg ein Zuhause

Ende April hatte ein aufmerksamer Autofahrer einen kleinen Käfig am Straßenrand entdeckt, in dem sich sieben Kaninchen befanden: Eine Häsin mit ihren Babys. Die Kaninchen sind alle wohlauf und sehr niedlich, teilt das Tierheim mit. Sie seien handzahm und neugierig. Die Tiere sind mittlerweile alle geimpft und bereit, in ihr „Für-immer- Zuhause“ zu ziehen. Die Mutti und 2 Böckchen sind bereits vermittelt, und nun suchen auch die vier Schwestern noch ein schönes Zuhause. Gerne alle zusammen, aber mindestens zu zweit oder zu weiteren Kaninchen.

Die vier sind Mitte Februar geboren. Bislang kennen Sie nur die Innenhaltung, bei dem Wetter kann man sie aber auch gut an eine Außenhaltung gewöhnen. Bei Interesse vermittelt das Tierheim Wolfsburg gerne einen Kennenlern-Termin.

