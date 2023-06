VW pompös: Ein Golf für 76.410 Euro

Dieser Golf ist schon eine Rarität, bevor er auf den Markt kommt: Vorhang auf für den Golf R 333 Limited Edition. Das neue, auf 333 Fahrzeuge limitierte Sondermodell basiert auf dem Golf R Performance und ist mit 333 PS (245 kW) ein besonderes Kraftpaket. Ab dem 2. Juni kann der Edel-Golf zum Preis eines Luxusautos – 76.410 Euro – bei Händlern in Deutschland bestellt werden. Das teilte VW jetzt mit.

Im September wird der Bolide gebaut

Die Produktion aller 333 Fahrzeuge in Wolfsburg ist für September dieses Jahres vorgesehen, sodass ab Oktober die ersten Exemplare in Kundenhand übergeben werden können. Darüber hinaus ist für alle Käufer des Golf R 333 Limited Edition, die ihr Fahrzeug in Wolfsburg abholen, im Oktober noch eine Kundenveranstaltung in der Autostadt geplant. Für die nötige Fahrstabilität und Traktion sorgen im allradgetriebenen Sondermodell u.a. hochwertige Ausstattungskomponenten wie das R-Performance Torque Vectoring inklusive Fahrdynamikmanager. Ab Werk ist der Golf R 333 in der auffälligen Farbe Limonengelb Metallic lackiert. Zusätzlich unterstreichen schwarze Akzente den Auftritt des Sondermodells, das als potenzielles Sammlerstück auf den deutschen Markt kommt, wie Volkswagen stolz verkündet.

Ein Kompakter als Wertanlage

Ob der Bolide im Kompaktformat in die Zeit passt, ist eine andere Frage. Seine künftigen Besitzer werden ihn wohl ohnehin eher als Wertanlage betrachten. Während VW auf einen moderaten kombinierten Kraftstoffverbrauch von 8,2 Litern auf 100 Kilometern verweist, liegt der O₂-Ausstoß bei alles andere als umweltfreundlichen 185 Gramm pro Kilometer. Die Zielgruppe wird es nicht stören. Im Gegenteil. „Der Golf R 333 ist das erste von uns vorspezifizierte R-Modell, das durch seine umfangreiche Ausstattung keine Kundenwünsche hinsichtlich Performance offenlässt“, sagt Hakim Halimi, Leiter Produktmarketing Volkswagen R.

VW verspricht das „Mehr an Sportlichkeit“

Zu den Features zählen unter anderem das R-Performance Torque Vectoring inklusive Fahrdynamikmanager, das die Kraft des Antriebs nicht nur zwischen der Vorder- und Hinterachse, sondern auch zwischen den beiden Hinterrädern verteilt. Insbesondere in Kurven sei „das Mehr an Sportlichkeit deutlich zu spüren“, so VW. Zudem ermöglichten die Fahrmodi „Drift“ und „Special“, ausgelegt für den Nürburgring, abseits öffentlicher Straßen zusätzlichen Fahrspaß.

red/tok

