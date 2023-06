Peter Maffay ist Schirmherr eines Wolfsburger Projekts

Wolfsburg. Peter Maffay wurde in das Kuratorium der Carl-und-Marisa-Hahn-Stiftung gewählt und wird Schirmherr von „My School Goes Green“. Das steckt dahinter.

Peter Maffay wurde in das Kuratorium der Carl-und-Marisa-Hahn-Stiftung gewählt und wird Schirmherr von „My School Goes Green“ – ein Projekt der Hahn-Stiftung. Mit diesem Projekt, jetzt im zweiten Durchgang, sollen Wolfsburger Schüler und Schülerinnen angeregt werden, sich Gedanken zu machen über die Nachhaltigkeit ihrer Schule, teilt die Stiftung mit. Die Schüler müssten kreative Ideen auf wissenschaftliche Weise entwickeln und präsentieren. Die Stiftung finanziert die Umsetzung der besten Ideen, heißt es in der Mitteilung.

Peter Maffay am 21. Juni im Phaeno

Die Stiftung habe diesen Förderwettbewerb 2021 mit der finanziellen Unterstützung der Volkswagen AG ins Leben gerufen. Seit dem Tod des ehemaligen Volkswagen- Vorstandsvorsitzenden, Professor Dr. Carl Hahn, im Januar 2023, sei die Position des Schirmherrn von „My School Goes Green“ unbesetzt gewesen. Die Stiftung freut sich sehr, dass sie mit Peter Maffay „eine so außergewöhnliche Persönlichkeit für diese Position gewinnen konnte, die viele Gemeinsamkeiten hat mit Professor Hahn“.

Peter Maffay engagiert sich der Mitteilung zufolge gesellschaftlich seit vielen Jahren, indem er sich aktiv für benachteiligte, traumatisierte Kinder und Jugend einsetzt, immer im Zusammenhang mit dem Schutz der Umwelt. Besonders am Herzen liege ihm die Arbeit in seinen Tabalugahäusern, in denen Kinder und Jugendliche naturverbunden leben lernen und zum Beispiel beim ökologischen Anbau von Obst und Gemüse mithelfen. Darüber hinaus sei er als Botschafter von Natura 2000 aktiv, ein europaweites Netz von Schutzgebieten, das zum Erhalt von Biodiversität beitragen soll.

Peter Maffay unterstützt wohltätige Projekte

Auch mit der Stadt Wolfsburg ist Peter Maffay der Stiftung zufolge seit Jahren eng verbunden durch seine Kooperation mit der Volkswagen-Belegschaftsstiftung, die wiederum viele seiner wohltätigen Projekte unterstützt.

„My School Goes Green“ feiert am 21. Juni im Phaeno die Gewinner und Gewinnen der Projekte in Anwesenheit von Peter Maffay. „Für mich ist die Position des Schirmherrn von ,My School Goes Green‘ eine Ehre und Herausforderung zugleich. Kommende Generationen und deren Entwicklung zu fördern und zu unterstützen, wird zunehmend eine der zentralen Aufgaben unserer Gesellschaft sein. Ich

freue mich sehr, ein Teil dieser Initiative sein zu können“, sagt Peter Maffay.

