Stadt will Straßen im Wolfsburger Osten erneuern

Für fast 4 Millionen Euro will die Stadt Wolfsburg zwei Straßen in Neuhaus sanieren: Am Alexanderberg und Försterberg steht eine Grunderneuerung an. Auch die Anwohner einer Nachbarstraße müssen sich auf Bauarbeiten einstellen.

Die 720 Meter lange Straße Alexanderberg soll von heute maximal 5,80 auf 6 Meter verbreitert werden. An Engstellen ist, unter anderem zur Verkehrsberuhigung, nur eine Fahrbahnbreite von 4,75 Metern geplant. Die Einmündungsbereiche der Straßen Försterberg, Raumeholz und Am Steinkopf will die Kommune verkleinern. Um Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass „Rechts vor links“ gilt, ist heller Asphalt vorgesehen.

Parkflächen werden – wenn die Politik mit den Plänen einverstanden ist – neu geordnet: Auf einer Grünfläche auf der Ostseite sollen Parkbuchten mit zehn Längsparkplätzen angelegt werden. Einige Querparkplätze werden zu Schrägparkplätzen umgewandelt.

Der Gehweg am Alexanderberg wird von heute maximal 1,80 auf 2,20 Meter verbreitert und mit Beton gepflastert. In einem Abschnitt liegt der Bürgersteig heute auf der anderen Straßenseite, seiner Verbreiterung stehen Bäume im Weg. Der Geschäftsbereich Straßenbau plant daher eine Entsiegelung und Verlegung auf die Ostseite. Dort entsteht damit ein durchgängiger Fußweg, eine Fußgängerquerung wäre nicht mehr nötig.

Geplant ist zudem, die Zufahrten zu den Privat-Grundstücken zu vereinheitlichen, LED-Straßenlaternen aufzustellen, klimaresistente Bäume zu pflanzen und Staudenbeete anzulegen.

Bei der Grundsanierung der 190 Meter langen Straße Försterberg möchte die Stadt Wolfsburg den Asphalt durch Pflaster ersetzen. Hier ist ebenfalls ein Austausch der Laternen geplant.

In beiden Straßen sind vorab Leitungsarbeiten geplant. Die LSW will Starkstromkabel und Fernwärmerohre erneuern, die WEB Regen- und Schmutzwasserkanäle. Letzteres gilt auch für die Nachbarstraße Raumeholz, die dafür aufgerissen wird. Bei der Wiederherstellung der Fahrbahn sind aber keine Umbauten geplant.

Bauarbeiten werden aus Grundsteuer bezahlt

Der Ortsrat Neuhaus/Reislingen und der Bauausschuss befassen sich voraussichtlich in ihren nächsten Sitzungen mit den Plänen. Ein Vorentwurf wurde dem Ortsrat schon im Herbst 2022 vorgestellt. Ende März fand eine Anliegerversammlung zu den Straßenarbeiten statt.

Die Anlieger müssen für die Bauarbeiten nichts zahlen. Die Straßenausbaubeiträge wurden in Wolfsburg abgeschafft. Zur Gegenfinanzierung hatte der Rat eine Grundsteuererhöhung beschlossen. Dadurch stehen der Stadt Wolfsburg seit 2021 Jahr für Jahr 2,5 Millionen Euro für Straßensanierungen zur Verfügung.

skn

