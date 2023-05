Wolfsburg. Zwei Frauen helfen in Wolfsburg einer 19-Jährigen, die von 34-Jährigem bestohlen wurde. Die Polizei sucht nach den Helferinnen und weiteren Zeugen.

Der Taschendieb in Wolfsburg wurde von der Polizei gestellt. Nach Ermittlungen mussten dei Beamten den 34-jährigen Braunschweiger wieder gehen lassen. Nun suchen sie Zeugen. (Symbolfoto)

Polizei Wolfsburg Handtaschenraub in Wolfsburg – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht zwei Zeuginnen zu einem versuchten Handtaschenraub, der sich bereits am vergangenen Mittwoch an der Heßlinger Straße ereignete. Gegen 19.30 Uhr versuchte ein 34-jähriger Braunschweiger einer 19-Jährigen die Handtasche zu entreißen, informierte die Polizei.

Der Versuch scheiterte und der 34-Jährige lief in Richtung Zentralen Omnibusbahnhof davon. Die 19-Jährige wandte sich an zwei Frauen, die sich um das Opfer kümmerten. Anschließend informierte sie die Polizei. In der Kolpingstraße nahmen die Beamten den Mann fest. Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter.

Taschendieb wieder auf freiem Fuß – Helferinnen und Zeugen gesucht

Er musste nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und dem Bereitschaftsrichter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden, heißt es in der Nachricht weiter. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die beiden Frauen, die sich um das Opfer gekümmert haben, aber auch weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de