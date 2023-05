Erfolgreiche Wissenschaftskommunikation in Wolfsburg

40 Veranstaltungen seit Herbst 2021 – die Kooperationspartner Phaeno und Volkswagen ziehen ein positives Zwischenfazit der beiden Formate zur Wissenschaftskommunikation: „Science talk“ und „Meet the scientist“. Das teilt das Phaeno mit. Den Anspruch, einen intensiven Dialog mit der Öffentlichkeit über aktuelle Forschung und Wissenschaft zu führen, hätten immer mehr Wissenschaftsinstitute mit ihren Forschern und Forscherinnen. Ein besseres Verständnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, so die Erkenntnis, trage zu einem gestärkten Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft bei.

Neugier soll geweckt werden

Das Ziel der beiden Formate: Forscher und Forscherinnen aus Niedersachsen kommen mit den Gästen über aktuelle Forschungsthemen ins Gespräch. „Mit unseren Formaten“, sagt Michel Junge, Direktor des Phaeno, „gelingt ein sehr direkter Austausch und das auf Augenhöhe. Phaeno bietet dafür mit seinen außergewöhnlichen Exponaten und Sonderausstellungen einen idealen Rahmen und die Möglichkeit die Neugier zahlreicher Kinder, Jugendlicher und Erwachsener zu wecken.“

Die beiden Veranstaltungsformate unterscheiden sich deutlich. So ermöglichen die Kooperationspartner der Mitteilung zufolge mit „Meet the scientist“ den Phaeno-Besuchern seit Dezember 2021 das Gespräch mit Nachwuchswissenschaftlern aus niedersächsischen Forschungseinrichtungen. An einem „Forschungs-Stand“ inmitten des Ausstellungsbetriebs stellen die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen regelmäßig ihre aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung vor und stehen den Fragen neugieriger Kinder und Erwachsener Rede und Antwort. Bei den monatlichen „Science talks“ hingegen kommunizieren renommierte Wissenschaftler aus der Forschungsregion Niedersachsen zu aktuellen Forschungsthemen in Form von Vorträgen oder Talkrunden.

Zweijähriges Stipendium

Besonderes Highlight im Jahr 2022 sei der Vortrag der Virologin Melanie Brinkmann gewesen, die mit den Gästen über ihre Erfahrungen zwischen Forschung und Politik in schwierigen Corona-Zeiten ins Gespräch kam. Auch der Abend mit dem Physiker Thomas Fraps, der die Tricks des menschlichen Gehirns entzauberte, habe das Publikum verblüfft.

„Durch ein zweijähriges Stipendium können die neuen Formate durch wechselnden Absolvent:innen entwickelt und die zahlreichen Veranstaltungen organisiert werden“, erklärt Junge. Der Staffelstab von der ersten Volkswagen Group Fellow Lale Elmaci wurde an Nils Otto übergeben. Obgleich Otto auf das bestehende Fundament seiner Vorgängerin aufbauen könne, würden die Stipendiaten die Formate durch ihr persönliches Verständnis von Wissenschaftskommunikation und die Organisation der Veranstaltungen individuell prägen und dadurch zu einer fortlaufenden Entwicklung beider Formate beitragen.

„Wir freuen uns darüber, dass diese Form der Wissenschaftskommunikation im Phaeno von den Besucher:innen, Zuschauer:innen und von den Medien so gut angenommen wird und wir setzen das Engagement gerne fort“, erklärt Rita Werneyer, Sprecherin Live Communications der Volkswagen Group.

Meet the scientist – die nächsten Veranstaltungen

24. Mai: Hybridraketen für die Raumfahrt – Jan Werner und Lukas Nolte (Technische Universität Braunschweig); 3D-Druck in der Schwerelosigkeit – Lukas Nolte und Simon Buchholz (Technische Universität Braunschweig).



25. Mai: Welchen Einfluss hat die Gravitation auf den 3D-Druck? – Noria Brecher und Anja Müller-Brandes (Technische Universität Braunschweig); ORTHOS – Der preisgekrönte Marsrover – Amina Fock, Anja Müller-Brandes (Technische Universität Braunschweig) und Dr. Daniel Lancelle (ERIG).

Beide Veranstaltungen finden von 11 bis 16 Uhr im Phaeno statt.

Die Terminübersicht:www.phaeno.de/wissenschaftundtechnik

