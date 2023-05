Wolfsburg. Die Polizei nahm in der Wolfsburger Innenstadt zwei Fahrraddiebe fest. Auch Betäubungsmittel fanden die Beamten bei einem der Täter.

Die Polizei nahm in Wolfsburger zwei Fahrraddiebe fest. Auch Betäubungsmittel stellten die Beamten bei einem der Täter sicher.

Polizei Wolfsburg Polizei Wolfsburg erwischt Fahrraddiebe in der Innenstadt

Die Polizei Wolfsburg hat am Samstag zwei Fahrraddiebe in der Innenstadt erwischt. Die gestohlenen Fahrräder wurden sichergestellt, darunter auch ein hochwertiges Rad ohne ersichtlichen Besitzer, das die Beamten laut Bericht vorerst in amtliche Verwahrung nahmen. Während der Kontrolle fanden die Polizeibeamten bei einem der beiden Einzeltäter außerdem Betäubungsmittel und beschlagnahmte diese.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de