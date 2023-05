Wolfsburg. Die VfL-Frauen holen sich zum zehnten Mal den DFB-Pokal. In den sozialen Medien wie Instagram und Facebook rasten die Fans aus – die Highlights.

Frauenfußball VfL-Frauen: So reagiert das Netz auf den DFB-Pokalsieg

Das Internet feiert die VfL-Frauen, denn: Sie haben es wieder getan: Die VfL Wolfsburg Frauen gewinnen den DFB-Pokal – zum neunten Mal in Folge und zum zehnten Mal insgesamt. Rekord! Nicht nur die Spielerinnen haben nach ihrem Sieg gejubelt und gefeiert. Auch in den sozialen Medien waren die Fans kaum zu halten.

„Echte Wölfinnen!! Starke Leistung! Wir Fans sind stolz auf euch“, schreibt ein Fan auf Instagram. Andere schrieben: „Glückwunsch an Wolfsburg. Dank an Freiburg für das tolle Spiel“, „Mädels ihr seid die Besten“, „So verdient“, „Glückwunsch zum 10. Titel, liebe Wölfinnen. Mega Teamleistung, so stolz auf euch“ oder „Wow mega verdient“. Viele Fans verzieren ihre Kommentare mit grünen und weißen Herz-Emojis.

VfL Frauen posten Videos von Ampelrunde – Fans reagieren jubelnd in den sozialen Medien

Unter einem Video, das die VfL-Spielerinnen und ihren Trainerstab bei der obligatorischen „Ampelrunde“ im Kölner Straßenverkehr zeigt, häufen sich ebenso die Glückwünsche: „Absolut verdient gewonnen und dazu noch mit einem Rekord. Die Wölfinnen haben wieder einmal Biss gezeigt und den Pokal geholt. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg“, So sehen Sieger aus Schalalala“, „Danke für diesen Zauber heute“, „So stolz auf euch“ oder „Ausgezeichnet!!!“.

VfL-Spielerinnen posten Siegesbilder und Jubelbilder auf Instagram

Auch auf Facebook gratulieren die Fans fleißig: „Da simmer dabei! Dat es prima! VIVA COLONIA! Herzlichen Glückwunsch, Mädels. Ihr habt euch vollkommen verdient, heute den Pott zu holen, und die Hütte ist zum ersten Mal voll. Mega!“, schreibt ein Fan in dem sozialen Netzwerk. Andere schreiben: „Ich platze vor Stolz. Herzlichen Glückwunsch“, „Habt ihr euch so verdient, Mädels“, „Herzlichen Glückwunsch, Frauenpower pur“, „Herzlichen Glückwunsch, ihr seid die besten Frauen der Welt“, oder „Großartige Leistung“.

Es sind Worte der Freude. Auch die Spielerinnen finden auf Instagram passende Worte kurz nach Abpfiff der Partie gegen Freiburg. So schrieb Lena Oberdorf zum Beispiel „Mission Accomplished. More to come!“(Deutsch: Mission erfüllt. Da kommt noch mehr). Felicitas Rauch postete ein Bild mit dem Pokal aus der Kabine und kommentierte dies mit mehreren Pokal-Emojis. Jill Roord schrieb: „Cup Winners“ (Deutsch: Pokal-Siegerinnen).

