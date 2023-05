Comedian Tan Caglar tritt im Wolfsburger Phaeno auf

Special Olympics in Wolfsburg

Kurzfristig, so kurzfristig, dass es nicht einmal im Programm, das es in Wolfsburg für die Host-Town-Veranstaltungen gibt, auftaucht, konnte der Comedian Tan Caglar für einen Abend gewonnen werden. Dies teilte der Beirat für Inklusion und Teilhabe (BIT) jetzt mit. Termin ist Freitag, 2. Juni, Ort: Das Phaeno am Willy-Brandt-Platz. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

„Geht nicht? Gibt’s nicht!“ Unter dem Motto wird der Abend stehen. Tan Caglar ist Comedian, Moderator, Schauspieler, Serienfreunden aus „In aller Freundschaft“ bekannt. Neben „Geht nicht? Gibt’s nicht“ haben seine Programme Titel wie „Rollt bei mir...“

Comedian Tan Caglar will die Wolfsburger zum Lachen bringen

„Was haben ein Türke, ein Basketballprofi und ein Model gemeinsam? Sie alle sind Tan Caglar!“ Damit begrüßt der Entertainer die Besucher seiner Homepage. Als Stand-up-Comedian und Motivationscoach entert er mit seinem Aktivrollstuhl „Hurricane“ die Bühnen des Landes. In amüsanter Manier deckt Tan die Tücken des Alltags auf und rechnet mit den „Fußgängern“ im Leben eines Rolli-Fahrers ab. Selbstironisch berichtet der eloquente Deutsch-Türke von Therapie-Besuchen, in denen er seine glückliche Kindheit in Hildesheim verarbeitet und davon, wie er als Influencer Werbung für Springseile macht…

Hier gibt es Karten für Tan Caglars Auftritt

Wer sich im Vorfeld schon Karten sichern will, kann dies in der Geschäftsstelle des Beirates für Inklusion und Teilhabe, Saarstraße 39, tun. Telefonnummer (05361) 8900300. Öffnungszeiten Dienstag von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 16 Uhr.

Wolfsburg ist dezentrale Gastgeber-Stadt der Special Olympics in Berlin und hat dafür ein sportlich-kulturelles Programm vorbereitet. Außerdem schickt die Stadt selbst Sportler zu den Weltspielen.

