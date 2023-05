Verkehr in Wolfsburg Dritter Blitzer am Wolfsburger St.-Annen-Knoten kommt

Am St.-Annen-Knoten wird eine weitere Blitzer-Säule aufgestellt. Das hat der Rat der Stadt Wolfsburg am Mittwoch bei elf Gegenstimmen beschlossen.

Mit dem dritten Blitzer soll künftig der Verkehr in Fahrtrichtung Westen, also von der Dieselstraße zur Heßlinger Straße, überwacht werden. Das Gerät wird sowohl Geschwindigkeitsüberschreitungen als auch Rotlichtverstöße und verbotene Spurwechsel erfassen.

Die Säule kostet rund 135.000 Euro. In Betrieb geht die Anlage voraussichtlich frühestens im Herbst.

Die Stadtverwaltung hatte das Vorhaben unter anderem mit häufigen Rotlichtverstößen und damit einhergehenden Unfallzahlen begründet. Eine Argumentation, die einige Ratsmitglieder anzweifeln. Zum Beispiel Stefan Kanitzky, dessen Gruppe Grüne/FDP/Volt gegen das Blitzgerät stimmte.

Kanitzky äußerte die Überzeugung, dass es beim Einsatz von Blitzern nicht um Einnahmen gehen sollte, sondern um die Sicherheit. Nach Meinung der Gruppe geben die Daten das nicht her. Laut Unfallstatistiken handele es sich nicht wirklich um einen Unfallschwerpunkt: In den vergangenen drei Jahren sei es an der Stelle nur zu zwei Unfällen durch Rotlichtverstöße gekommen.

„Wir haben auch nicht den Eindruck, dass dort sonderlich gerast wird“, so Kanitzky weiter. Es gebe am Annen-Knoten keine Fußgänger- oder Radüberwege, ebenso wenig wie Schulen oder ähnliche Einrichtungen. „Wir sollten Menschen bestrafen, die Menschenleben in Gefahr bringen“, bilanzierte der Volt-Ratsherr. Seine Gruppe wünscht sich ein Gesamtkonzept, aus dem hervorgeht, wo eine Verkehrsüberwachung sinnvoll ist.

Gegen die Neuanschaffung sprach sich auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Schlick aus. Er bezeichnete die Begründung mit der Verkehrssicherheit als Halbwahrheit. „Natürlich geht es auch hier darum, die Stadtkasse zu füllen.“

Wie Kanitzky plädierte Schlick dafür, die Geschwindigkeit lieber dort zu überwachen, wo wirklich Vorsicht geboten sei – etwa an Schulen oder am Klinikum. Er warnte zudem davor, dass schon die vorhandenen Anlagen nicht so viel Geld „einblitzen“ würden, wie erwartet. Seine Erwartung ist, dass sich selbst Autofahrer von außerhalb schnell an den neuen Blitzer gewöhnen werden.

2022 hielten die beiden schon vorhandenen Ampelblitzer am St.-Annen-Knoten etwa 2300 Rotlichtverstöße fest – genau wie 2021. Insgesamt nahm die Kommune im vergangenen Jahr mit Blitzern drei Millionen Euro ein.

